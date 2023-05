Matter 1.1 lost bugs op, maar voegt geen nieuwe functies toe

Eind vorig jaar lanceerde de Connectivity Standards Alliance de nieuwe smarthomestandaard Matter. FWD was ook aanwezig in november tijdens de officiële lancering. Matter biedt in eerste instantie ondersteuning voor lampen en schakelaars, smart plugs, sensoren en enkele andere slimme apparaten en wil ‘alles-met-alles’ verbinden, ongeacht fabrikant of smarthomeplatform. Men kondigde aan dat we twee keer per jaar een grote update voor de standaard kunnen verwachten waarmee verbeteringen worden doorgevoerd en productgroepen worden toegevoegd.

Matter 1.1 is uitgebracht

Matter 1.1 is nu hier, dus de eerste grote update komt op tijd. Er worden de nodige verbeteringen doorgevoerd, maar nieuwe productgroepen zijn niet toegevoegd. Wat kun je dan wel verwachten in de eerste grote update voor de nieuwe smarthomestandaard? In een persbericht laat de CSA weten dat het vanaf nu makkelijker is voor ontwikkelaars om te starten met Matter. Het is makkelijker om producten te certificeren en ze sneller naar de gebruiker te brengen. Voor gebruikers is er nu een verbeterde ondersteuning voor apparaten die werken op een batterij, de zogenaamde Intermittently Connected Devices (ICD’s), ook wel slapende apparaten genoemd. Het gaat hierbij om sensoren voor beweging of temperatuur, maar ook slimme sloten en schakelaars die werken op een batterij en die, om energie te besparen, tussendoor in een slaapstand verkeren. Matter zag deze apparaten in de slaapstand soms als offline, dus dat moet nu niet meer gebeuren. Verder zijn er nog kleinere verbeteringen en bugfixes in de update te vinden.

De term ‘grote update’ lijkt dan ook niet echt dekkend voor Matter 1.1. Toch staat de CSA niet stil. Sinds de release van Matter zijn er 1.135 nieuwe Matter-producten gecertificeerd en zijn er zestig nieuwe fabrikanten toegetreden. Ondanks de release moeten we eigenlijk nog altijd even geduld hebben totdat Matter echt de standaard wordt. Daarvoor moeten de problemen eerst opgelost worden, waaronder bij een grootmacht als Philips Hue. Ook helpt het niet als een bedrijf als Wemo (van Belkin) zich terugtrekt.