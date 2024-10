DALI breidt EPIKORE-serie uit met drie premium luidsprekers

De EPIKORE-serie is verkrijgbaar in drie premium afwerkingen — High Gloss Black, High Gloss Walnut en High Gloss Maroon — en deelt verschillende belangrijke technologieën. Deze omvatten de EVO-K Hybrid Tweeter-module, bestaande uit een 35 mm soft-dome tweeter en een 55 x 10 mm HF-planair element; SMC Gen-2-technologie voor ultralage vervorming; op maat gemaakte in-house drivers en Clarity Cone papier- en houtvezelconusstructuur bas-/middentoners.

De EPIKORE-serie stelt nieuwe normen voor high-end luidsprekerprestaties met lage vervorming in luisterruimtes van klein tot zeer groot. Elke luidspreker in de line-up maakt gebruik van DALI’s tweede generatie Soft Magnetic Composite (SMC Gen-2) magneetmateriaal — evenals de EVO-K-variant van DALI’s Hybrid Tweeter Module die rechtstreeks is geleend van de DALI KORE.

Bij het gebruik van conventionele magneten in een luidsprekerontwerp is het niet ongebruikelijk om een ​​fenomeen te ervaren dat bekendstaat als hysterese. Dit introduceert een onbedoelde weerstand in de spreekspoel, wat kan leiden tot ongewenste vervorming in het audiosignaal. SMC Gen-2 is ontworpen om hysterese aanzienlijk te verminderen en is de volgende generatie van DALI’s gepatenteerde SMC-magneetmateriaaltechnologie.

Geïntroduceerd in hun vlaggenschip DALI KORE luidspreker, is SMC Gen-2 verwerkt in de bas- en midrange drivers van de EPIKORE Series, evenals in de crossover inductor cores, wat aanzienlijk verbeterde eigenschappen biedt ten opzichte van de eerste generatie SMC. Het resultaat is een verdere vermindering van hysterese, flux-modulatie en wervelstromen in het magneetsysteem. Dit vertaalt zich naar nog lagere verliezen en vervorming, waardoor de luidsprekers in de EPIKORE Series een zeer dynamische en authentieke geluidsweergave kunnen leveren.

Bovendien zijn alle luidsprekers in de EPIKORE Series voorzien van DALI’s kenmerkende Clarity Cone papier- en houtvezelconusstructuur, die dient om het conusgedrag te controleren zonder extra massa toe te voegen. Met houtvezelconustechnologie is de EPIKORE Series in staat om de fijnste muzikale details en dynamiek te produceren.

De EVO-K Hybrid Tweeter module, oorspronkelijk ontwikkeld voor de DALI KORE, combineert een grote, in eigen huis ontwikkelde 35 mm Soft Dome Tweeter en een verbeterde versie van DALI’s ultradunne, hoogwaardige planaire magnetostatische tweeter-element. Samen met de extreem krachtige neodymium magneetmotorsystemen zorgen ze voor een verbazingwekkend vloeiende en moeiteloze weergave van hoge frequenties — op elk volumeniveau.

DALI EPIKORE serie

EPIKORE 3 brengt DALI KORE-technologie naar het compacte stand-mount luidsprekerformaat en kleinere luisterruimtes. De 3-weg architectuur combineert een low-loss, 7-inch DALI bas/midrange driver met de unieke DALI EVO-K Hybrid Tweeter module. Een gebogen, echt houten fineer stand-mount kast maakt het EPIKORE 3 pakket compleet om een ​​uitzonderlijke visuele en muzikale ervaring te creëren. DALI heeft de optionele EPIKORE STAND ontwikkeld voor de EPIKORE 3. Verkrijgbaar in matzwart, deze zandvulbare standaard heeft interne kabelgeleiding en is de perfecte oplossing voor degenen die hun EPIKORE 3 op een stand willen monteren.

EPIKORE 7 is een compacte vloerstaande evolutie van de DALI EPICON en DALI KORE. Het 3½-weg formaat combineert twee krachtige, low-loss 7-inch DALI bas/midrange drivers met de unieke DALI EVO-K Hybrid Tweeter module. Onberispelijke esthetische kwaliteit gecombineerd met de beste DALI elektro-akoestische technologie om een ​​visuele en muzikale prestatie van wereldklasse te leveren voor middelgrote tot grote ruimtes.

EPIKORE 9 is een 4-weg vloerstaander die een hoogwaardige audio-ervaring biedt voor grote luisterruimtes. Het vormt een geavanceerde en elegante high-end luidspreker evolutie van de DALI EPICON en DALI KORE. De EPIKORE 9 combineert twee, low-loss SMC Gen-2 8-inch woofers, een low-loss SMC Gen-2 6½-inch Clarity Cone Technology midrange driver en de unieke DALI EVO-K Hybrid Tweeter module om opmerkelijke breedbandige, lage vervorming muziek te creëren. De geavanceerde constructie gebogen kast combineert Continuous Flare port reflex loading met immense stijfheid en de schoonheid van echt hout maakt het EPIKORE 9 pakket compleet.

EPIKORE 11 is een uitzonderlijk, 4½-weg, vloerstaand, breedbandsysteem, de EPIKORE 11 omvat vier, low-loss 8-inch SMC Gen-2 woofers, een low-loss SMC Gen-2 6½-inch Clarity Cone Technology midrange driver en de kenmerkende DALI EVO-K Hybrid Tweeter module. De EPIKORE 11 zet nieuwe normen voor low-distortion high-end luidsprekerprestaties in zeer grote luisterruimtes.

Prijzen per paar

DALI EPIKORE 3: 9.999 euro per paar

DALI EPIKORE stand: 1.999 euro per paar

DALI EPIKORE 7: 19.000 euro per paar

DALI EPIKORE 9: 29.999 euro per paar

DALI EPIKORE 11: 39.998 euro per paar