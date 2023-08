Komt Philips Hue volgende maand met een beveiligingscamera?

Volgende maand is de IFA, de grote consumentenelektronicabeurs in Berlijn. Traditiegetrouw is dit de plek waar fabrikanten nieuwe producten aan het grote publiek tonen. Volgens de website HueBlog.com zal Signify daar met Philips Hue een nieuw product laten zien. Geen verlichting dit keer, maar juist een camera. De camera en de slimme lampen kunnen dan onderdeel worden van een basisalarmsysteem, waarbij de lampen bijvoorbeeld gaan knipperen als de camera eventuele indringers heeft gedetecteerd. Zo raar is deze stap niet, want ook het andere merk van Signify, WiZ, heeft onlangs al een beveiligingscamera gelanceerd.

Beveiligingscamera kan lampen laten knipperen

Hueblog.com heeft een gesprek gehad met Eric Rondolat, CEO van Signify, waardoor het eigenlijk al zeker is dat de nieuwe beveiligingscamera er gaat komen. Volgens Eric is licht een betere manier om eventuele indringers te verjagen dan geluid. Geluid komt vaak van één plek en is daardoor soms lastig te horen, laat staan voor eventuele buren. Knipperende rode lampen is veel beter zichtbaar, ook van een afstandje. In de basis werkt de camera vergelijkbaar met de bewegingssensor van Philips Hue. Bij het detecteren van beweging kun je automatisch de verlichting inschakelen. Hoe de beveiligingscamera van Philips Hue eruit gaat zien is nog onduidelijk, daarvoor moeten we nog een maand wachten op de IFA in Berlijn.