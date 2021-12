iRobot viert de feestdagen met kerstboomdetectie voor Roomba j7 en j7+

Fabrikant iRobot, bekend van de Roomba-robotstofzuigers, komt met een update voor de Roomba j7- en de j7+-modellen. Speciaal voor de feestdagen zijn de algoritmes en kunstmatige intelligentie aangepast om de kerstboom te detecteren. Daarnaast zal het keurig rond de kerstboom schoonmaken zonder alles omver te rijden. Naast kerstboomdetectie kan de nieuwe update voor iRobot Genius nu schoenen en sokken herkennen die je ergens hebt laten slingeren. De update voegt overigens ook het detecteren van ontlasting van huisdieren (honden en katten) toe, zodat de Roomba niet alles door het hele huis uitsmeert. Tot slot maakt de update het ook makkelijker om de Smart Mapping van je huidige robotstofzuiger naar een nieuw model over te zetten.

De kerstboomdetectie wordt ‘Holiday Tree Zone Detection’ genoemd. De Roomba j7 en de j7+ kunnen schoonmaakzones aanbevelen rond de kerstboom via de iRobot Home-app. Met een Keep Out Zone zal de robotstofzuiger van de kerstboom wegblijven en ondertussen eromheen alle gevallen naalden weghalen.

Geen schoenveters meer vast in je Roomba j7 en j7+

De ‘Shoes and Socks Hazard Avoidance’ herkent sokken en schoenen op de grond. Je hoeft dus niet meer bang te zijn dat je veters vastzitten in de robotstofzuiger, zoals hier al eens regelmatig gebeurd is op de redactie. Ook ontlasting van honden en katten moet vanaf nu gedetecteerd worden, zodat de robotstofzuiger de ontlasting niet meer door het hele huis zal rijden. Via ‘Map Copy’ kun je de kaart van je huis makkelijker kopiëren naar een nieuw model van iRobot.

