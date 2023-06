Europese Unie gaat overname iRobot door Amazon onderzoeken

In augustus 2022 werd bekend dat Amazon het bedrijf iRobot gaat overnemen. Het bedrijf trekt daar flink de portemonnee voor, want met de overname is een bedrag van 1,7 miljard dollar gemoeid. iRobot ken je van de robotstofzuigers en dweilrobots. Mogelijk steekt de Europese Commissie er een stokje voor, want vanuit de Europese Unie is men een onderzoek gestart.

Het is niet de eerste keer dat Amazon een bedrijf overneemt. Eerder nam het Ring al over, bekend van de videodeurbellen en beveiligingscamera’s, net als het bedrijf Blink dat je ook kent van de beveiligingsproducten. iRobot was dit keer aan de beurt, maar voordat het allemaal rond is start men vanuit de Europese Commissie een onderzoek naar de overname, zo laat Reuters weten. Wat betekent de invloed van een grootmacht als Amazon voor de concurrentie op het gebied van robotstofzuigers? Slokt Amazon de concurrentie hiermee op? De EU wil een eerlijk speelveld waarbij er niet teveel macht naar één bedrijf gaat. Volgens Amazon is er veel concurrentie in het speelveld, vooral van Chinese bedrijven. De komende dagen heeft de webwinkelgigant de tijd om Europa te overtuigen van de overname, waarna er een onderzoek volgt.

Onderzoek duurt vier maanden

Het is niet de eerste keer dat er onderzoek naar de overname is gedaan. Vorig jaar deed de Amerikaanse waakhond FTC al onderzoek en afgelopen week liet het Verenigd Koninkrijk weten dat het onderzoek is afgerond. Overigens kreeg Amazon goedkeuring van toezichthouders uit de Verenigde Staten en vanuit het Verenigd Koninkrijk. Er was volgens het recentste onderzoek van de toezichthouder uit het Verenigd Koninkrijk geen sprake van machtsmisbruik en er waren geen grote concurrentiebezwaren. De Europese Unie denkt daar dus mogelijk anders over en start nu pas met het onderzoek dat in totaal vier maanden gaat duren.