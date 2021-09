iRobot maakt stofzuigers weer iets slimmer en introduceert Roomba j7+

De j7+ beschikt over PrecisionVision Navigation. Daardoor wordt de stofzuiger slimmer na elk gebruik. De robot leert de beste manier om zich door je huis te bewegen en onthoudt specifieke kamers en meubels, om zo schoon te kunnen maken waar dat het hardst nodig is. De Roomba j7+ neemt de tijd om je schoonmaakvoorkeuren en -regels te leren kennen, vraagt om en reageert op feedback, en onthoudt die feedback voor toekomstige poetsbeurten. Als de j7+ een obstakel tegenkomt, stuurt hij een foto naar de iRobot Home App, waarin je de robot kunt opdragen om het obstakel te vermijden of om eromheen schoon te maken. Daarnaast kun je feedback geven in de iRobot Home App over hoe de stofzuiger in de toekomst met zulke obstakels moet omgaan. Door dit te combineren met Imprint Smart Mapping is de stofzuiger in staat de plattegrond van een huis te leren, waardoor klanten zelf kunnen kiezen welke kamers worden schoongemaakt met behulp van de iRobot Home-app of via stembediening.

Bovendien herkent en ontwijkt de stofzuiger snoeren en uitwerpselen van huisdieren, zodat je zeker weet dat de schoonmaaktaak goed wordt uitgevoerd. Ook als je je oplaadsnoer op de grond laat liggen in de woonkamer, ziet de j7+ het snoer en zal hij het vermijden. Dankzij de Pet Owner Official Promise (P.O.O.P.) vervangt iRobot elke Roomba j7+ die vaste uitwerpselen van huisdieren niet uit de weg gaat.