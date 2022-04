Husqvarna kondigt EPOS voor 2023 aan: robotmaaiers zonder grensdraad

Biodiversiteit

Door cloud computing en AI kunnen de slimme Automowers van Husqvarna zich in de toekomst nog autonomer gedragen. Door het verzamelen van diverse gegevens via sensoren en andere smart apparaten zal de maairobot in staat zijn om te reageren op bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden. Husqvarna ontwikkelt ook nieuwe functionaliteiten waarbij de Automower in staat is om de biodiversiteit te verbeteren door onder meer de natuurlijke habitats van nuttige dieren te identificeren en te beschermen. De robotmaaier zal uit zichzelf het maaigedrag daarop aanpassen.

Sociaal

Indien gewenst kun je de Automower ook rekening laten houden met jouw sociale activiteiten. Dat kan nu ook via platforms als IFTTT, maar dankzij cloud computing en AI zal dit nog een stapje verder gaan. Speel je elke zaterdagochtend graag een potje voetbal op je eigen gazon? De Automower zal zich sociaal gedragen en het spel niet verstoren. Hij blijft in het laadstation of maait juist dat deel van het gazon waar niemand is. Interactie tussen mens en robotmaaier wordt ook socialer. Behalve via de app kan ook met spraak gecommuniceerd worden. Omdat de toekomstige Automower het gazon op z’n duimpje kent, kan hij ook advies geven over voeding en (bij)zaaien van graszaad.