Audio-Technica lanceert ATH-SQ1TW2 met unieke oplaadcase

De Audio-Technica ATH-SQ1TW2 is de opvolger van de ATH-SQ1TW. Opvallend is de vierkante vorm. Niet alleen bij de unieke oplaadcase, maar ook de oortjes zelf. Ze zijn verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk Jet Black, Pure White, Navy Red en Forest Green. Aan boord vinden we volgens Audio-Technica exclusieve 5,8mm drivers die krachtige lage frequenties en sprankelende hoge tonen moeten overbrengen. De oortjes zijn ook geschikt voor gamers, social media-gebruikers en filmliefhebbers dankzij de lage-latentiemodus met minimale geluidsvertraging. Ze ondersteunen multipoint voor verschillende apparaten. Alhoewel er geen active noise cancelling aanwezig is is er wel een hearthroughfunctie om bewuster te zijn van de omgeving. Ook is er ondersteuning voor de Audio-Technica Connect-app.

De Audio-Technica ATH-SQ1TW2 gaan 6,5 uur mee op een enkele lading. Samen met de oplaadcase kun je nog eens 13,5 uur extra krijgen. Opladen kan via usb-c en draadloos via Qi. Ook zijn ze waterbestendig dankzij IPX5. De oortjes worden geleverd met vier verschillende maten siliconen oordopjes, zodat ze altijd in je oor passen. Bediening kan via touchsensorbediening en ook is er ondersteuning voor Google Fast Pair. De oortjes schakelen automatisch in wanneer je ze uit de oplaadcase haalt.

Prijs en beschikbaarheid

De Audio-Technica ATH-SQ1TW2 zijn per direct verkrijgbaar voor 59 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Audio-Technica.

