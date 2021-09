Routers heb je in allerlei soorten en maten. FWD besteedt vaak aandacht aan routers in de vorm van meshsystemen, zoals de Google Nest Wifi of Netgear Orbi (die eveneens van Netgear is). Dit keer kijken we naar een router die specifiek op gamers gericht is. Het apparaat beschikt over veel functionaliteiten die voor hen geschikt zijn, maar waar algemene gebruikers dan weer weinig aan hebben. En met een prijs van rond de 350 euro is het daardoor een moeilijk verkoopbaar product. Heb je als gamer de Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router nodig in huis?

Het antwoord op die vraag geven we meteen: nee, je hebt de router niet nodig. Maar als gamer kun je er wellicht wel voordeel uithalen. Daar gaan we in deze review dieper op in. We laten hierbij even de discussie ‘lan-kabel versus wifi’ voor wat die is. In bijna alle gevallen is het voor een online gamer beter om een pc of gameconsole bedraad aan te sluiten op een router, dus daar gaan we niet moeilijk over doen. Maar dat is wegens positionering van aansluitingen of een modem, of de indeling van een huis, niet voor iedereen mogelijk. En dan kan een goede router dus helpen.