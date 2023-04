Google stopt volgend jaar met ondersteuning Nest Secure

Kennen jullie het Nest Secure-alarmsysteem nog? Het beveiligingssysteem van Nest werd in 2017 gelanceerd en bestond uit verschillende onderdelen, namelijk de Nest Guard, Nest Detect en de Nest Tag. Het alarmsysteem kon uitgebreid worden met de eerste generatie Nest Cams om zo een compleet alarmsysteem te creëren. Een echt succes werd Nest Secure helaas niet. Sinds enkele jaren wordt het systeem niet meer verkocht. Google gaat nu echter ook de ondersteuning stoppen. Per 8 april 2024 stopt Google met het ondersteunen van het alarmsysteem.

Dit was Nest Secure

Nest Secure bestond uit de Nest Guard, de basis van het beveiligingssysteem met het alarm, het toetsenblok en een bewegingssensor. Nest Detect was een combinatie van een gewone bewegingssensor en een deur/raam-sensor. De Nest Tags tenslotte kun je aan je sleutelbos hangen en werkt als afstandsbediening om het alarmsysteem in of uit te schakelen.

Google werkt tegenwoordig samen met het beveiligingsbedrijf ADT. De verwachting is dan ook dat het bedrijf binnenkort met een nieuwe variant van het alarmsysteem komt met diepe integratie met de huidige camera’s van Google Nest. Dat zou geen onlogische keuze zijn en de eerste stappen zijn in de VS dan ook al gezet. De nieuwe Nest Cams werken uitstekend, zo zagen we in onze review, maar echt als onderdeel van een alarmsysteem zijn ze niet te gebruiken. Mogelijk komt hier binnenkort dus verandering in.