Google Nest-apparaten worden langer ondersteund dan Pixelsmartphones

Google heeft de belofte gemaakt dat Google Nest-apparaten tot tenminste vijf jaar na aankoop kunnen rekenen op software-updates. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Wanneer smarthomeproducten geen ondersteuning meer krijgen, dan kan het zijn dat je die niet meer in je huis kunt gebruiken.

Google Nest-apparaten en software-updates

De belofte werd gemaakt in een recent gepubliceerde blogpost. In die post wordt ook aandacht gegeven aan veiligheid en beveiliging. Nest-apparaten mogen dus rekenen op tenminste vijf jaar aan software-updates op het gebied van stabiliteit en veiligheid, maar daar blijft het niet bij. Er zijn namelijk vijf belangrijke pilaren:

Google Nest-apparaten worden per stuk gecontroleerd en gevalideerd op het gebied van beveiliging, door samen te werken met Internet of Secure Things Alliance

Er wordt meer geïnvesteerd in veiligheid door er onderzoek naar te doen via een beloningsprogramma

Extra beveiliging van je Google-account, door tweestapsverificatie te activeren en verdacht gedrag te melden

Een geverifieerde boot van alle Nest-apparaten

Meer transparantie op de apparaten die gekoppeld zijn aan je Google-account

Google zet hiermee flink in op het smarthomeplatform dat het bedrijf zelf ontwikkelt en beheert, in de vorm van Google Home en Google Assistent. Het bedrijf heeft het ook veel meer voor het zeggen, omdat er geen partners zijn zoals dat bij Android wel het geval is. Daarom kan Google meer updates garanderen dan bij Pixelsmartphones.