Google Home-app krijgt een kleine makeover met nieuwe knoppen

Op het forum van de Google Nest Community heeft het Google Nest-team een bericht geplaatst dat men hard aan het werk is aan de vernieuwde Google Home-app. Volgens het team is de app dankzij deze nieuwe functies klaar voor de toekomst.

Simpelere knoppen voor bediening

Als eerste zijn er vernieuwde knoppen. Deze moeten het simpeler maken om je smarthome te bedienen. In de komende weken zal Google de update met de vernieuwde knoppen uitrollen. Hiermee hoef je straks minder handelingen uit te voeren, en dus minder vaak te klikken, om het meeste uit je verbonden apparaten te halen. Het team heeft zich hiermee laten inspireren door de smarthomeknoppen die geïntroduceerd zijn in het menu voor snelle instellingen sinds Android 11. Volgens Google moet het in- en uitschakelen, dimmen en volume wijzigen in een handomdraai lukken met de nieuwe knoppen. Heb je wat meer geavanceerde mogelijkheden nodig? Dan kan je de knop lang ingedrukt houden voor meer opties.

Nieuwe privacy-instellingen

Daarnaast komen er nieuwe instellingen rondom privacy. In een nieuw menu kun je snel alle privacy-instellingen bekijken en aanpassen. Ook kan je nu snel bij je Google Assistant-data. Ook privacy-instellingen voor je routines moet je straks snel kunnen aanpassen. Hiermee moet de Google Home-app privacyvriendelijker worden.

Advertentie

Vernieuwde Home feed

Tot slot moet de Home feed duidelijker gemaakt worden. Eventuele gebeurtenissen die je camera’s hebben opgenomen of andere gebeurtenissen rondom het huis moeten straks makkelijker onder elkaar in beeld gebracht worden. Een zelfde soort gebeurtenissen worden gebundeld, zodat je niet eindeloos door de feed moet scrollen omdat de kinderen in de tuin spelen en je Nest Cam dat heeft opgenomen. De nieuwe functies voor de Google Home-app moeten in de komende dagen en weken uitrollen.