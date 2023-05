Fritz Smart Home ondersteunt Zigbee, Matter komt eraan

Met de nieuwe FritzSmart Gateway krijgen klanten de mogelijkheid Zigbee-apparaten aan het Fritz! smarthome-systeem te koppelen. Er worden tal van producten ondersteund, waaronder Philips Hue, Ikea TRÅDFRI, Ledvance, Innr, Müller-Licht, Osram, Paulmann, Silvercrest en Trust. In eerste instantie gaat het dus vooral om slimme lampen en stopcontacten. Deze producten kunnen bediend worden via het Fritz! smarthome-systeem én gebruikt worden in scenario’s.

Daarnaast laat het Duitse bedrijf weten dat we op termijn ondersteuning voor Matter kunnen verwachten. Dit is de nieuwe standaard op het gebied van smarthome, waarmee het nog eenvoudiger moet worden producten van verschillende merken aan elkaar te koppelen en met elkaar te laten communiceren.

De nieuwe FritzSmart Gateway wordt gekoppeld aan de FritzBox via wlan- of lan-poort. Via de gebruikersinterface van de FritzBox kunnen alle Smart Home-functies worden ingesteld. De apparaten worden bediend via de FritzApp Smart Home, de vierwegknop FritzDECT 440 of met de FritzFon.