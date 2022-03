Foscam komt met Super HD buitencamera SD4 met dual-band wifi

De nieuwe Super HD buitencamera SD4 van Foscam is per direct beschikbaar. Je sluit de beveiligingscamera aan via wifi. Er is ondersteuning voor dual-band wifi. Je kunt dus kiezen of je gebruikmaakt van het 2.4 GHz of 5 GHz wifi-netwerk. De camera zelf is uitgerust met een 4-megapixel camera voor een qhd-resolutie. Deze beschikt over 4x optische zoom en stelt de gebruiker in staat om close-ups van gebeurtenissen rond het huis te maken.

De Foscam SD4 beschikt verder over tweewegaudio dankzij de ingebouwde microfoon. Je kunt dus met eventuele (ongewenste) bezoekers communiceren. De camera beschikt over intelligente detectiemogelijkheden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen persoons-, bewegings,- en geluidsdetectie met real-time notificaties naar je smartphone. Ook nachtzicht is aanwezig. Volgens Foscam werkt de geavanceerde nachtvisie tot een afstand van maar liefst 50 meter.

Je kunt live videobeelden bekijken op je slimme displays van Google of Amazon en ook worden er verschillende spraakopdrachten ondersteund. De gebruikers van Homey kunnen ook aan de slag met deze beveiligingscamera. Naast de bekende opslagmogelijkheden van Foscam en een cloud service kun je ook een micro-sd-kaart plaatsen.

Prijs en beschikbaarheid

De Foscam SD4 is per direct beschikbaar. De buitencamera heeft een verkoopadviesprijs van 189,90 en is onder andere via de website van Foscam verkrijgbaar.