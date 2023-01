Meross brengt Smart Plug met Matter-ondersteuning naar Europa

Meross doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, ook bij ons niet. Het bedrijf blijkt sinds 2016 te bestaan en is opgericht in China door oud-medewerkers van Microsoft, Cisco, MediaTek en TP-Link. Tot op heden waren ze dan ook nog nauwelijks actief in Europa, maar met de introductie van de nieuwe Meross Smart Plug MSS315 komt daar verandering in. Deze slimme stekker met Matter-ondersteuning komt naar Europa toe.

De Smart Plug van Meross komt standaard met Matter-ondersteuning aan boord, dus een update is niet nodig. Via de Meross-app kun je de slimme stekker bedienen en dit model komt zelfs met energiemonitoring. Je kunt dus in real-time het verbruik bekijken, maar ook de historie van het energieverbruik.

Meross is hiermee één van de eerste fabrikanten ter wereld die een nieuw product met Matter-ondersteuning gaat uitbrengen. Andere fabrikanten zijn veelal nog bezig met oude producten klaar te maken voor Matter of komen later in het jaar met Matter-producten.

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt de Meross Matter Smart Wi-Fi Plug with Energy Monitor MSS315 EU Version (een hele mond vol), nu kopen op de website van Meross. De EU-versie komt in een 2-pack en kost 34,99 dollar. Let op dat de eerste batch al uitverkocht is. De tweede batch wordt verstuurd vanaf 22 maart.