Dyson werkt aan robots voor het uitvoeren van huishoudelijke taken

Zou het niet gemakkelijk zijn als de saaie huishoudelijke taken als de vaatwasser leegruimen, kinderspeelgoed opruimen of de bank stofzuigen overgenomen kunnen worden door een robot? We hebben tenslotte ook al robots in huis die kunnen grasmaaien of stofzuigen. Voor nu natuurlijk toekomstmuziek, maar Dyson laat zien dat het zeker niet onmogelijk is.

Het bedrijf zoekt namelijk honderden nieuwe engineers voor het maken van dit soort robots voor huishoudelijke taken. Het doel is om volledig autonome robots te bouwen die huishoudelijke taken van mensen overnemen. Onder het mom van ‘Start your Dyson career’ laat het bedrijf direct zien wat het allemaal van plan is. We zien in een video een zelfrijdende robot met een lange arm die feitelijk alle taken kan uitvoeren. Het lijkt er dan ook op dat Dyson niet allerlei verschillende apparaten wil uitbrengen, maar één robot die allerlei huishoudelijke taken op zich kan nemen.

Binnenkort ook in jouw huis?

Dyson wil het meest geavanceerde ‘Robotics Centre’ van Groot Brittannië bouwen en stelt meteen een uiterst ambitieus doel: Aan het einde van dit decennium moet de technologie beschikbaar zijn in onze huizen. We zijn erg benieuwd of het Dyson gaat lukken. Een robot om alle vervelende taken in huis over te nemen zien wij in ieder geval wel zitten.

