Dyson lanceert de Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde

Dyson heeft de Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde gelanceerd. Een hele mondvol met zo’n lange naam, maar deze luchtzuiverende bevochtigingsventilator is eigenlijk een 3:1-apparaat. Het reinigt de lucht, bevochtigt de lucht en kan verkoelen. De machine zuivert de lucht en detecteert en vernietigt formaldehyde. UV-C-technologie verwijdert 99,9% van de bacteriën in het water.

Formaldehyde

Bronnen van formaldehyde zijn onder meer geperste houtproducten, schoonmaakmiddelen, tapijten en doe-het-zelfproducten als verf, behang en vernis. Formaldehyde is 500 keer kleiner dan deeltjes ter grootte van 0,1 micron en is daarom zeer moeilijk op te vangen. De Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde beschikt over een sensor die formaldehyde kan detecteren. Het SCO (Selective Catalytic Oxidisation) filter vernietigt formaldehyde op moleculair niveau.

Alex Knox, Vice President of Environmental Care bij Dyson:

“Formaldehyde kan zich in huis ophopen en jarenlang onopgemerkt blijven, terwijl luchtbevochtigers zonder voldoende waterbehandeling vervuilde waterdruppels in de lucht kunnen projecteren. Dyson heeft een machine ontwikkeld die beide problemen aanpakt, met nauwkeurige detectie en continue vernietiging van formaldehyde, terwijl de lucht hygiënisch wordt bevochtigd voor schonere lucht.”

Het luchtbevochtigersdeel zorgt uiteraard voor een optimale luchtvochtigheidsgraad in huis zonder dat er sprake is van vuile reservoirs en filters vol bacteriën en schimmels. Daar zorgt de HEPA-filtratie voor. Er kan geen lucht ontsnappen en potentiële lekpunten worden geblokkeerd zodat er geen vuile lucht in de luchtstroom terecht kan komen.

De Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde vangt het H1N1-virus en 99,95 procent van de deeltjes zo klein als 0,1 micron als allergenen, bacteriën, pollen en schimmelsporen op. De gezuiverde lucht wordt bevochtigd en middels UV-C-technologie worden 99,9 procent van de bacteriën in het water vernietigd. De watertank van vijf liter zorgt voor continue bevochtiging tot 36 uur. En is het geheel toe aan reiniging? Via de app wordt de gebruiker precies door de juiste stappen geleid.

De Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde reinigt dus de lucht, zorgt voor een goede luchtvochtigheidsgraad en kan verkoelen. Air Multiplier-technologie projecteert hygiënisch bevochtigde en gezuiverde lucht naar iedere hoek van de kamer. Je kunt dit apparaat volledig bedienen via de Dyson Link-app of via spraakbesturing.

Prijs en beschikbaarheid

De Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde is vanaf nu te koop voor € 749,- via dyson.nl

