Dyson komt met Omni-glide Fluffy-stofzuiger voor 399 euro

De Dyson Omni-glide komt met een omni-directionele Fluffy-stofzuigerhoofd. Deze is ontworpen om in alle richtingen te glijden: vooruit, achteruit en zijwaarts. Dit model kan zelfs plat op de vloer liggen en schoonmaken in krappe ruimtes. Flexibiliteit is dus een belangrijke eigenschap van de nieuwe stofzuiger. Het nieuwe in-line formaat lijnt het scheidingssysteem, de motor, het filter en de handgreep allemaal uit, zonder in te leveren op de zuigkracht. Dit model kan draaien tot 105.000 tpm. Vijftrapsfiltratie Dyson-technologie is wederom aanwezig om fijnstof op te vangen en 99,97% van de deeltjes zo klein als 0,3 micron. Schonere lucht drijft het weer uit.

Omni-directionele Fluffy-stofzuigerhoofd

Een Fluffy-stofzuiger, hoe zit dat nu precies? Het is de naam voor het omni-directionele stofzuigerhoofd. Deze drijft op vier 360 graden stabiliserende zwenkwielen en kan dus alle richtingen op bewegen. Volgens Dyson is dit model de meest wenkbare stofzuiger in het assortiment.

De Dyson Omni-glide wordt geleverd met vier opzetstukken om boven, onder en daartussen schoon te maken. Deze zijn voorzien van led-lampjes, zodat je ook in het donker kunt zien wat je aan het doen bent. Het stofreservoir van 0,2 liter moet je makkelijk kunnen legen dankzij het uitwerpmechanisme en het onderhoud is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Via het wanddock kunnen gebruikers de machine in het oplaadstation vastzetten. Dit model heeft tot 20 minuten constante zuigkracht.

Prijs en beschikbaarheid

De Dyson Omni-glide is per direct verkrijgbaar via onder andere de website van Dyson. De verkoopadviesprijs is 399 euro.

