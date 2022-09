Draadloze Ring-deurbellen krijgen ondersteuning voor end-to-end-encryptie

De end-to-end-encryptie voor de draadloze deurbellen van Ring houdt in dat beelden die opgenomen worden, worden versleuteld. Dit betekent dat alleen diegene die de deurbel in bezit heeft de beelden kan bekijken. Gebruikers van een draadloze Ring deurbel moeten deze optie echter wel activeren in de instellingen.

Sinds eind 2021 hebben de bedrade deurbellen van Ring al ondersteuning voor end-to-end-encryptie. Ring geeft aan dat de beelden nog altijd op de servers van het bedrijf bewaard blijven maar dat onder meer medewerkers van Ring of overheden (politie bijvoorbeeld) de beelden niet meer zonder toestemming kunnen bekijken wanneer end-to-end-encryptie ingeschakeld is.

Hoewel end-to-end-encryptie extra veiligheid biedt kleven er ook wat nadelen aan deze optie. Zo kun je geen beelden meer bekijken via de website van Ring en krijgen gedeelde gebruikers ook geen toestemming meer om beelden te bekijken.