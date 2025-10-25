Dossier: vier plug-and-play thuisbatterijen vergeleken

De thuisaccu, of thuisbatterij, is de volgende stap in deze energietransitie. Het is een compacte, oplaadbare batterij die overtollige elektriciteit opslaat om op een later moment te gebruiken. Dit stelt je in staat om eigen zonne-energie te maximaliseren en minder afhankelijk te zijn van het net. De meeste moderne thuisaccu’s zijn echter ‘slim’. Ze zijn uitgerust met software die niet alleen rekening houdt met je eigen energieproductie, maar ook met je verbruikspatronen en, cruciaal, met dynamische energieprijzen. Deze slimme systemen kunnen zelfstandig beslissen om stroom in te kopen van het net wanneer de prijs laag is (bijvoorbeeld ’s nachts), en de opgeslagen energie te gebruiken of zelfs terug te leveren wanneer de prijzen hoog zijn. Dit opent de deur naar kostenbesparingen en een veel grotere energie-onafhankelijkheid.

Een slimme thuisbatterij

In dit dossier hebben we het over de slimme thuisbatterij, wat in principe het gross van de thuisaccu’s is die je vandaag de dag voor je woning kunt kopen. Een slimme thuisbatterij is meer dan alleen een batterij om overtollige zonne-energie op te slaan. Het is een intelligent systeem dat, in combinatie met je zonnepanelen en vaak ook andere slimme apparaten in huis, je energieverbruik optimaliseert.

Een slimme thuisbatterij wordt aangestuurd door software die constant de energieprijzen, je eigen energieproductie en je energieverbruik monitort. Op basis van deze gegevens neemt de accu zelfstandig beslissingen over wanneer het het meest efficiënt is om energie op te slaan, te gebruiken of zelfs terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Bij bepaalde accu’s heb je hier ook zelf nog invloed op, handmatig of middels een koppeling met jouw eigen domoticasysteem.