Dossier: vier plug-and-play thuisbatterijen vergeleken

De manier waarop we energie verbruiken en opwekken, is een een tijdje aan flinke veranderingen onderhevig. De traditionele, gecentraliseerde energiemarkt, waarin grote energiecentrales stroom leveren aan consumenten, maakt steeds meer plaats voor een decentraal systeem. Dankzij de populariteit van zonnepanelen wekken miljoenen huishoudens nu zelf hun eigen stroom op. Dit leidt echter tot een nieuwe uitdaging: de opwekking van zonne-energie piekt midden op de dag, terwijl het verbruik 's ochtends en 's avonds het hoogst is. Een groot deel van de zelf opgewekte stroom wordt op dit moment teruggeleverd aan het net.

De thuisaccu, of thuisbatterij, is de volgende stap in deze energietransitie. Het is een compacte, oplaadbare batterij die overtollige elektriciteit opslaat om op een later moment te gebruiken. Dit stelt je in staat om eigen zonne-energie te maximaliseren en minder afhankelijk te zijn van het net. De meeste moderne thuisaccu’s zijn echter ‘slim’. Ze zijn uitgerust met software die niet alleen rekening houdt met je eigen energieproductie, maar ook met je verbruikspatronen en, cruciaal, met dynamische energieprijzen. Deze slimme systemen kunnen zelfstandig beslissen om stroom in te kopen van het net wanneer de prijs laag is (bijvoorbeeld ’s nachts), en de opgeslagen energie te gebruiken of zelfs terug te leveren wanneer de prijzen hoog zijn. Dit opent de deur naar kostenbesparingen en een veel grotere energie-onafhankelijkheid.

Een slimme thuisbatterij

In dit dossier hebben we het over de slimme thuisbatterij, wat in principe het gross van de thuisaccu’s is die je vandaag de dag voor je woning kunt kopen. Een slimme thuisbatterij is meer dan alleen een batterij om overtollige zonne-energie op te slaan. Het is een intelligent systeem dat, in combinatie met je zonnepanelen en vaak ook andere slimme apparaten in huis, je energieverbruik optimaliseert.

Een slimme thuisbatterij wordt aangestuurd door software die constant de energieprijzen, je eigen energieproductie en je energieverbruik monitort. Op basis van deze gegevens neemt de accu zelfstandig beslissingen over wanneer het het meest efficiënt is om energie op te slaan, te gebruiken of zelfs terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Bij bepaalde accu’s heb je hier ook zelf nog invloed op, handmatig of middels een koppeling met jouw eigen domoticasysteem.

De voordelen van een slimme thuisbatterij

Een slimme thuisbatterij biedt diverse voordelen, deels gebaseerd op de hierboven genoemde redenen om voor een dergelijk apparaat te gaan. We zetten ze puntsgewijs onder elkaar.

  1. Maximale benutting van zelf opgewekte energie: De batterij zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk van je eigen opgewekte zonne-energie gebruikt, zelfs tijdens de uren wanneer je zonnepanelen geen stroom leveren.
  2. Kostenbesparing: Door energie te verbruiken wanneer de prijzen laag zijn (bijvoorbeeld ’s nachts) en terug te leveren aan het net wanneer de prijzen hoog zijn, kun je aanzienlijk op je energierekening besparen. Wanneer de energieprijzen hoog zijn, kan de accu de opgeslagen energie terugleveren aan het net en zo extra inkomsten genereren.
  3. Verhoogde energie-onafhankelijkheid: Je bent minder afhankelijk van de schommelingen in de energieprijzen en kunt je eigen energievoorziening beter beheersen.
  4. Bijdrage aan een stabieler energienet: Door slimme accu’s kunnen er pieken en dalen in het elektriciteitsnet worden opgevangen, waardoor het netwerk stabieler wordt.

Daarnaast komt er nog een aantal extra voordelen bij kijken waarmee je zelf (en geautomatiseerd) meer uit je energie kunt halen.

  • Connectiviteit: Een slimme accu is verbonden met internet en kan communiceren met andere apparaten in je huis en met het elektriciteitsnet. De accu kan worden geïntegreerd met andere slimme apparaten in huis, zoals thermostaat, verlichting en laadpalen voor elektrische auto’s. De mate van communicatie met apparaten in huis of jouw volledige domoticasysteem is afhankelijk van de accu, en dus iets wat je voor aankoop goed moet uitzoeken.
  • Software: Aan boord van de accu zit intelligente software die beslissingen neemt over het energiebeheer.
  • Flexibiliteit: Een slimme accu kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, zoals wijzigingen in de energieprijzen of je eigen energieverbruik.

Nadelen van een slimme thuisbatterij

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan een thuisbatterij. Zo zijn ze in de aanschaf nog relatief duur, is de capaciteit nog relatief klein en kan de terugverdientijd nog lang zijn, zeker nu de salderingsregeling nog gunstig is. Daarnaast vereist een batterij onderhoud en kan deze slijtage vertonen, en batterijen gaan niet eeuwig mee en moeten na verloop van tijd vervangen worden.

De opkomst van de plug-and-play thuisaccu

Tot voor kort was het installeren van een thuisaccu een complex proces dat professionele hulp vereiste. Dit dreef de kosten op en maakte de technologie minder toegankelijk voor de gemiddelde consument. De opkomst van plug-and-play thuisaccu’s heeft dit landschap veranderd. Deze systemen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie door de gebruiker zelf, zonder dat er een gecertificeerde installateur aan te pas hoeft te komen. Je sluit de accu simpelweg aan op een stopcontact en verbindt hem met een slimme meter via de bijbehorende app. Dit maakt de initiële investering lager en verlaagt de drempel aanzienlijk. Daar tegenover staat wel dat er beperkingen zitten aan het vermogen dat geleverd kan worden én je bent zelf verantwoordelijk voor een veilige en optimale inrichting qua groepen en fases.

Ondanks deze voordelen is de keuze voor een thuisaccu nog steeds een lastige afweging. De aanschafprijs is nog steeds hoog en de terugverdientijd wordt beïnvloed door de fluctuerende energieprijzen en de Nederlandse salderingsregeling. Daarnaast verschilt de prestatie van de ‘slimme’ software aanzienlijk per merk, wat de algehele gebruikservaring kan bepalen. In dit dossier vergelijken we vier van deze plug-and-play thuisaccu’s op hun functionaliteit, software en prestaties om je te helpen navigeren in deze nieuwe markt. Wil je de volledige review van elke thuisbatterij lezen? Klik dan op de links in dit dossier.

Vier thuisaccu's vergeleken

Om wat inzicht te bieden in deze snelgroeiende markt, hebben wij de bevindingen van vier populaire thuisbatterijen samengebracht in dit dossier. We vergelijken de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, de Zendure SolarFlow Hyper 2000, de Marstek Venus 5.12kWh thuisbatterij, en de HomeWizard thuisbatterij. Deze vergelijking richt zich op de belangrijkste aspecten, van specificaties en installatiegemak tot de prestaties van de slimme software en de algehele gebruikservaring.

Overzicht

Aspect Anker SOLIX Solarbank 3 Zendure SolarFlow Hyper 2000 Marstek Venus 5.12kWh HomeWizard
Capaciteit 2,7 kWh (uitbreidbaar tot 16 kWh) 1,92 kWh (uitbreidbaar) 5,12 kWh (uitbreidbaar tot 20,48 kWh) 2,688 kWh
Prijsindicatie €2.200 (voor 5,4 kWh) €7.050 (voor 3x Hyper & 3x accu) €1.400 – €1.500 €1.395
AI/Slimme Modus Teleurstellend, onvoorspelbaar gedrag, veel errors Teleurstellend, prestaties blijven achter bij verwachtingen Uitzonderlijk goed werkend Doet werk automatisch, maar mist geavanceerde AI voor dynamische tarieven zonder zon
Installatie Eenvoudig plug-and-play Eenvoudig plug-and-play Eenvoudig plug-and-play Eenvoudig plug-and-play
Back-up Functie Handmatige noodvoeding voor noodgevallen Optionele powerstrip, vereist handmatig ompluggen Handmatige back-up functie Geen noodstroomvoorziening
App & Support Goed, snel en overzichtelijk Matige vertalingen, ondersteuning vanuit China Slechte vertalingen, support vanuit China Uitstekende Nederlandse support en goede app
Smarthome Integratie Beperkt, alleen via omwegen Alleen via Home Assistant Magere integratie Uitstekend, eigen ecosysteem, Homey en Home Assistant

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

Op het eerste gezicht lijkt de Anker Solarbank 3 een veelbelovende thuisbatterij. Het is een modulair en stapelbaar systeem met een slank design en een garantie van 15 jaar. De installatie is eenvoudig en de bijbehorende app is snel en overzichtelijk. De accu reageert bovendien snel op veranderingen in het stroomverbruik en kan tweerichtingsverkeer aan, waardoor hij efficiënt stroom kan laden en ontladen.

Echter, de werkelijke prestaties van de slimme functies laten te wensen over. Een thuisaccu moet exact doen wat er beloofd wordt en het gedrag moet logisch zijn. De AI-sturing, die rekening zou moeten houden met weersvoorspellingen en dynamische tarieven, werkt onbetrouwbaar en onvoorspelbaar. Het systeem heeft last van softwarefouten en de verbinding met de P1-meter wordt regelmatig verbroken, waardoor het niet de beloofde efficiëntie levert. Dit maakt de Anker een accu die op papier sterk is, maar in de praktijk voelt als onvoltooide software. Wij hebben er in de afgelopen maanden meer frustraties van gehad dan plezier, al is er wel de minimale basis dat deze accu bij een overschot van energie snel oplaadt en bij een gebrek aan eigen energie snel ontlaadt. Maar of dat echt slim genoemd kan worden..

6.0
Anker solix review 11

Beoordeling
Anker SOLIX SolarBank 3 Pro

Pluspunten
  • Strak en modern design
  • Gebruiksvriendelijke app
  • Veel potentie
  • Laden op energieprijzen werkt goed
  • Eenvoudige installatie
  • Uit te breiden
  • Zonnepanelen te koppelen
Minpunten
  • Slimme modus werkt matig
  • Veel issues en fouten bij gebruik
  • AI-functie nauwelijks aanwezig
  • Onnavolgbare gedragingen
  • Geen back-up-functie
  • Magere smarthome-integratie

Beoordeling Anker SOLIX SolarBank 3 Pro

De Anker SOLIX Solarbank 3 is, ondanks zijn veelbelovende potentieel, een teleurstellende en vooral frustrerende ervaring gebleken. Met een prijs die niet de goedkoopste is en prestaties die achterblijven bij de concurrentie, is dit systeem helaas niet indrukwekkend. De werking is verwarrend en de vele foutmeldingen zijn een groot minpunt. Een thuisaccu moet exact doen wat er beloofd wordt en het gedrag moet logisch zijn.

De Solarbank heeft zeker potentie, maar op dit moment voelt het aan als half werk. Ter vergelijking: de geteste Marstek-thuisaccu kan meer, maar voor minder geld. En ook vergeleken met de Zendure thuisaccu, die qua achterliggend systeem en app vergelijkbaar is, presteert de Anker minder. Anker moet de vele softwareproblemen oplossen en de AI-sturing significant verbeteren om de belofte van dit systeem waar te maken.

Lees de volledige review

Zendure SolarFlow Hyper 2000

De Zendure Hyper 2000 is ontworpen als een robuust, modulair en uitbreidbaar systeem. De installatie is eenvoudig en het systeem kan direct aan zonnepanelen worden gekoppeld. Een groot voordeel is de passieve koeling, waardoor de accu bijna geruisloos functioneert en je hem met een gerust hart binnenshuis kunt plaatsen. De accu is bovendien stof- en waterbestendig (IP65) en reageert snel op veranderingen in energieverbruik.

Dankzij het onlangs geïntroduceerde HEMS-systeem (dat zowel naar prijzen als naar zonne-energie kijkt) wordt de investering op papier wel iets sneller rendabel en hoef je nog minder naar de thuisbatterij om te kijken. Maar, dat is op papier, want vooralsnog zien wij het effect hiervan niet of nauwelijks. De beloften zijn mooi, maar de uitwerking valt tegen. Zo laden de accu’s niet bij wanneer de prijzen op het laagste niveau liggen en de zon niet schijnt, of de zon juist wel schijnt en we al veel energie gebruiken. De automatische modus en Zenki AI-modus werken goed, snel en zorgen ervoor dat je zoveel mogelijk zelfvoorzienend bent en nul op de meter werkt, maar dus zonder het kijken naar de energieprijzen.

De maximale output van het systeem is in Nederland begrensd op 800 watt, wat in sommige gevallen een beperking kan zijn. De app-vertalingen zijn matig en de ondersteuning is uitsluitend in het Engels vanuit China, wat de communicatie bemoeilijkt. Voor de tech-liefhebber en degene die bereid is zich erin te verdiepen, biedt Zendure echter een solide en effectieve oplossing voor energieopslag. En wanneer het HEMS-systeem echt gaat doen wat het belooft en echt slim gaan meedenken dan worden we nog net wat enthousiaster.

7.5
Zendure review 10

Beoordeling
Zendure thuisaccu's

Pluspunten
  • Aansluiting voor zonnepanelen
  • Gebruiksvriendelijk
  • Aansturing per fase mogelijk
  • ZenLink clusters
  • HEMS
  • Relatief betaalbaar
  • Snelle reactietijden
  • Flexibele plaatsing en stapelbaar
  • Stil
  • Plug & play
Minpunten
  • Vertaling hier en daar matig
  • Support niet in het Nederlands
  • Geen ingebouwde back-up-functie
  • Beperkte smarthome-integratie
  • Zenki AI nog niet optimaal

Beoordeling Zendure thuisaccu's

Thuisaccu's zijn met de huidige prijzen nog niet voor iedereen weggelegd. Ze zijn met name interessant voor huiseigenaren die een actieve rol willen spelen in hun energiebeheer en die graag de nieuwste technologieën omarmen. Voor de puur financiële besparing is de terugverdientijd, zeker met de huidige investeringskosten, nog relatief lang. Dankzij het onlangs geïntroduceerde HEMS-systeem (dat zowel naar prijzen als naar zonne-energie kijkt) wordt de investering op papier wel iets sneller rendabel en hoef je nog minder naar de thuisbatterij om te kijken. Maar, dat is op papier, want vooralsnog zien wij het effect hiervan niet of nauwelijks. De beloften zijn mooi, maar de uitwerking valt tegen. En als het echt alleen werkt met aangesloten zonnepanelen, zoals Zendure zelf beweert, dan is het voor velen geen interessante extra optie.

Dat gezegd hebbende; Zendure-systeem werkt naar behoren en is, in vergelijking met verschillende concurrenten, relatief betaalbaar. De automatische modus en Zenki AI-modus werken goed, snel en zorgen ervoor dat je zoveel mogelijk zelfvoorzienend bent en nul op de meter werkt. Echter, er zijn nog verbeterpunten: het ontbreekt aan eenvoudige smarthome-integratie met populaire platforms, de vertalingen in de app zijn hier en daar matig, en voor ondersteuning ben je afhankelijk van service uit China. Voor de tech-liefhebber en degene die bereid is zich erin te verdiepen, biedt Zendure echter een solide en effectieve oplossing voor energieopslag. En wanneer het HEMS-systeem echt gaat doen wat het belooft en echt slim gaan meedenken dan worden we nog net wat enthousiaster.

Lees de volledige review

Marstek 5.12kWh thuisbatterij

De Marstek thuisaccu staat bekend als een van de meest betaalbare oplossingen op de markt. Het grootste pluspunt is ongetwijfeld de AI-optimalisatiemodus, die in onze ervaring uitzonderlijk goed presteert. Het systeem laadt en ontlaadt intelligent op basis van zowel zonne-energie als dynamische energieprijzen, zelfs als de zon niet schijnt. Zo wordt de accu perfect opgeladen op goedkope momenten van de dag terwijl we dan al energie van het net halen met het opladen van de auto. Ook op een dag met veel bewolking laadt de accu netjes op wanneer de prijzen het laagst zijn. Met de flexibiliteit van wieltjes en een ruime capaciteit is de Marstek een krachtige en mobiele optie.

Hier staat echter tegenover dat de gebruikservaring niet perfect is. De vertalingen in de app zijn van slechte kwaliteit en er is geen Nederlandstalige support, wat het oplossen van problemen lastig maakt. Hoewel de accu van zichzelf erg goed presteert, is het systeem minder geschikt voor gebruikers die Nederlandse support een must vinden. Als je op zoek bent naar een thuisbatterij die primair zijn werk goed doet op het gebied van slim laden en ontladen, en je bereid bent om de genoemde nadelen voor lief te nemen, dan is de Marstek thuisbatterij een interessante optie.

8.5
Marstek review 8
FWD award

Beoordeling
Marstek thuisaccu

Pluspunten
  • Betaalbare optie
  • AI modus werkt zeer goed
  • Grote capaciteit
  • Wieltjes
  • Back-up stroom
Minpunten
  • Vertalingen app zijn soms slecht
  • Geen Nederlandse support
  • Magere smarthome-integratie

Beoordeling Marstek thuisaccu

De Marstek thuisbatterij is een betaalbare (tot nu toe goedkoopste) en goed werkende oplossing voor energieopslag. Het grootste nadeel is de beperkte Nederlandstalige support, de slechte vertalingen in de app en de magere smarthome-integratie. Dit betekent dat je als gebruiker enigszins op jezelf bent aangewezen bij problemen.

Daar tegenover staat echter een zeer goed werkende AI-optimalisatiemodus die slim omgaat met dynamische energietarieven en overtollige zonne-energie. De app is eenvoudig in gebruik, en de accu zelf is dankzij de optionele wieltjes verrassend mobiel en eenvoudig te installeren. Als je op zoek bent naar een thuisbatterij die primair zijn werk goed doet op het gebied van slim laden en ontladen, en je bereid bent om de genoemde nadelen voor lief te nemen, dan is de Marstek thuisbatterij een interessante optie.

Lees de volledige review

HomeWizard thuisbatterij

De HomeWizard thuisbatterij richt zich op een fundamenteel andere aanpak: eenvoud en gebruiksgemak. De prijs is zeer scherp en de installatie is kinderlijk eenvoudig. Wat de HomeWizard echt onderscheidt, is de uitstekende Nederlandse support en de handige, duidelijke app. Het systeem werkt naadloos samen met het HomeWizard-ecosysteem en andere smarthome-platforms, wat het een ideale keuze maakt voor wie connectiviteit belangrijk vindt.

De HomeWizard thuisbatterij is een interessante optie die zich meer dan andere fabrikanten richt op een eigen ecosysteem, inclusief slimme stekkers, een watermeter, een abonnement en een display. Met een prijs van €1.395 en een capaciteit van 2,688 kWh komen de kosten per kWh op zo’n €520. Dit maakt de HomeWizard thuisbatterij een van de goedkopere opties die momenteel beschikbaar zijn. De batterij zelf is goed, eenvoudig te installeren en werkt nagenoeg zonder na te denken. Er zijn geen lastige modi of instellingen; het systeem doet zijn werk simpelweg. Bovendien is het eenvoudig om een extra batterij te koppelen om je thuisaccusysteem uit te breiden.

Deze focus op eenvoud heeft wel zijn beperkingen. De accu heeft geen back-upfunctie voor stroomuitval en kan niet direct aan zonnepanelen worden gekoppeld. Daarnaast ontbreekt een geavanceerde AI-modus die inspeelt op lage prijzen wanneer er geen zonne-energie is. Hoewel de basisfunctionaliteit solide is, betaal je een maandelijks abonnement voor de meer geavanceerde data-inzichten en opties.

8.0
HomeWizard review 7
FWD award

Beoordeling
HomeWizard thuisbatterij

Pluspunten
  • Plug & Play
  • Eenvoudig in gebruik
  • Volledig Nederlands
  • Een goedkope optie
  • Het werkt gewoon
  • HomeWizard ecosysteem
  • Smarthome-integratie
Minpunten
  • Geen directe koppeling zonnepanelen
  • Geen back-up aansluiting
  • Geen AI modus of geavanceerde modus
  • Laden op energietarieven nog niet beschikbaar

Beoordeling HomeWizard thuisbatterij

De HomeWizard thuisbatterij is een interessante optie die zich meer dan andere fabrikanten richt op een eigen ecosysteem, inclusief slimme stekkers, een watermeter, een abonnement en een display. Met een prijs van €1.395 en een capaciteit van 2,688 kWh komen de kosten per kWh op zo'n €520. Dit maakt de HomeWizard thuisbatterij een van de goedkopere opties die momenteel beschikbaar zijn. De batterij zelf is goed, eenvoudig te installeren en werkt nagenoeg zonder na te denken. Er zijn geen lastige modi of instellingen; het systeem doet zijn werk simpelweg en de app is volledig in correct Nederlands. Bovendien is het eenvoudig om een extra batterij te koppelen om je thuisaccusysteem uit te breiden.

Hoewel de basisfunctionaliteit solide is, zijn meer geavanceerde opties, zoals gedetailleerde statistieken of omvormerintegratie, beschikbaar tegen betaling. Een echte AI-modus die optimaal inspeelt op fluctuerende energieprijzen (ook als er weinig zon is) of een handmatige geavanceerde modus ontbreken nog, wat de optimalisatiemogelijkheden in dynamische markten beperkt vergeleken met sommige concurrenten. De smarthome-integratie is echter wel van hoog niveau, wat de batterij aantrekkelijk maakt voor gebruikers die hun energiebeheer willen integreren in een breder smart home-systeem.

Lees de volledige review

Algemene conclusie

Uit de reviews blijkt dat geen van de thuisaccu’s een perfecte score behaalt, maar er is wel een duidelijke rangorde te zien op basis van prestaties en gebruiksvriendelijkheid. De grootste afweging zit in de keuze tussen krachtige AI-prestaties versus een soepele, betrouwbare gebruikservaring. En hierbinnen hebben wij vooral gelet op betrouwbaarheid, logica en het echt slim werken met energie overschotten, tekorten en prijzen.

1. Marstek 5.12kWh thuisbatterij De Marstek is de winnaar van deze vergelijking. Hoewel de gebruikservaring te wensen overlaat door de slechte vertalingen en het gebrek aan lokale support, is de kernfunctionaliteit – het slim laden en ontladen met AI – uitzonderlijk goed. Het systeem doet precies wat het belooft en biedt een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Eenmaal geïnstalleerd heb je er nauwelijks meer omkijken naar.

2. HomeWizard thuisbatterij HomeWizard volgt op een tweede plaats. Dit is de ideale keuze voor de gebruiker die waarde hecht aan eenvoud, betrouwbaarheid en uitstekende ondersteuning in het Nederlands. Hoewel het de geavanceerde AI-functies van de concurrentie mist, compenseert het dit met een perfecte integratie in het smarthome-ecosysteem en een zorgeloze gebruikservaring. Heb je geen dynamisch energiecontract maar wel zonnepanelen? Dan is dit een goede optie.

3. Zendure SolarFlow Hyper 2000 De Zendure bevindt zich in het midden van de ranglijst. Het systeem is fysiek goed ontworpen met een modulaire opbouw en een stille werking. Echter, de prestaties van de slimme software zijn teleurstellend, wat de belofte van efficiënte energieoptimalisatie niet waarmaakt. De matige app en Chinese ondersteuning dragen eveneens niet bij aan een optimale ervaring. Tot slot is dit systeem ook een van de duurdere systemen.

4. Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro De Anker eindigt op de laatste plaats. Ondanks een indrukwekkend design en een lange garantie, wordt de ervaring geplaagd door onbetrouwbare software, fouten en onvoorspelbaar gedrag. De gebrekkige AI-modus maakt het systeem ongeschikt voor gebruikers die op de geautomatiseerde functies willen vertrouwen.

Deze vergelijking laat zien dat de markt voor thuisbatterijen volop in ontwikkeling is, met zowel veelbelovende innovaties als duidelijke tekortkomingen. De term ‘slimme’ accu wordt door de meeste fabrikanten gebruikt, maar de praktijk leert dat er een groot verschil is tussen de belofte en de realiteit. Software is de cruciale schakel die vaak nog te wensen overlaat, met buggy AI en slechte vertalingen als veelvoorkomende problemen. Waar wij vooral naar gezocht hebben is echte slimmigheid, zoals laden bij slecht weer maar wel lage prijzen of laden bij een tekort aan energie en juist lage prijzen. Er is maar één thuisaccu in ons dossier die dit bijna perfect doet en dat is de Marstek.

Gebruiksgemak en ondersteuning blijken minstens zo belangrijk als de technische specificaties. Onze ervaringen maken duidelijk dat fabrikanten met lokale support en een schone, betrouwbare app (zoals HomeWizard) een significant voordeel hebben, zelfs als hun systeem minder geavanceerd is. Dit benadrukt de volwassenwording van de markt: consumenten zoeken niet alleen naar de krachtigste hardware, maar ook naar een naadloze, zorgeloze ervaring. De ideale thuisaccu die een perfecte balans vindt tussen geavanceerde functionaliteit, gebruiksgemak, en uitstekende ondersteuning lijkt op dit moment nog niet te bestaan, maar de stappen in de goede richting zijn duidelijk zichtbaar.

