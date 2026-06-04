Nieuws Mobile Wearables

Amazfit onthult de nieuwe Balance Ultra en Balance 3

04 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
amazfit_header

De nieuwste serie Amazfit sports watches introduceert innovatieve ondersteuning voor sporters die kracht en uithoudingsvermogen gedisciplineerd willen trainen.

Amazfit Balance 3 Balance Ultra

Amazfit onthult vandaag zijn nieuwste premium sports watch-serie in Europa: de Balance Ultra en Balance 3, verkrijgbaar in Titanium- en Stainless Steel-versies. De serie is ontwikkeld voor mensen die regelmatig hybride sporten trainen, waaronder HYROX, waarbij zowel uithoudingsvermogen als kracht centraal staan. De gestructureerde ondersteuning van de Balance Ultra en Balance 3 bestaat onder meer uit:

  • Een HYROX-training library met meerdere hybride workout plans die ook helpen bij de voorbereiding op HYROX-wedstrijden.
  • Een geavanceerd herstelmonitoringssysteem, Hybrid Charge, dat niet alleen complexe fysiologische parameters meeneemt, maar ook hoe de sporter zich voelt.
  • Geavanceerde analytics met Training Balance, waarmee de juiste verhouding tussen kracht- en duurtraining beter bewaakt kan worden.
  • Het maken van persoonlijke HYROX-racestrategieën, op basis van de daadwerkelijke lengte van de looproutes en de grootte van de ROX Zone in HYROX-arena’s.
  • Uitgebreide analyse van HYROX-races.

De belangrijkste punten van de Balance Ultra en Balance 3 series zijn:

  • Nieuwe premium sports watches voor hybride sporten, waaronder HYROX.
  • HYROX-training library met kant-en-klare workout plans.
  • Hybrid Charge monitort herstel met fysiologische én persoonlijke data.
  • Gepersonaliseerde HYROX-racestrategieën en virtual pacer.
  • Licht design, lange batterijduur, offline maps en dual-band GPS.

Prijzen en beschikbaarheid

De Amazfit Balance Ultra is exclusief verkrijgbaar in Titanium, met een long-life batterij tot 30 dagen en een adviesprijs vanaf €599,90 en naar verwachting rond eind juni verkrijgbaar.
De adviesprijs van de Amazfit Balance 3 bedraagt €449,90 voor de Titanium-versie (verwacht begin juli) en €369,90 voor de Stainless Steel-versie (verwacht enkele weken na begin juli). Daarmee wordt wel zichtbaar dat de adviesprijzen een stuk hoger liggen dan de vorige generatie van Amazfit.

Reacties (0)

Lees meer

OBSBOT Tiny 3 Create
Nieuws Create Accessoires 11 februari 2026

OBSBOT lanceert intelligente webcams Tiny 3 en Tiny 3 Lite

11 februari 2026
Google Pixel 10a Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 04 maart 2026

Review: Google Pixel 10a – Uitstekende midranger kent weinig vernieuwing

04 maart 2026
ME 4 2026 Audio
Music Emotion Audio 10 april 2026

Nieuwe uitgave: Music Emotion april 2026

10 april 2026
JBL EasySing Mic Mini Create
Nieuws Create Accessoires 13 mei 2026

Karaokesessie in je zak met de EasySing Mic Mini van JBL

13 mei 2026
fwd jaarboek 2026 1
Algemeen 19 december 2025

Nu uit voorraad leverbaar: Het Grote FWD Jaarboek 2026

19 december 2025
Soundcore Liberty 5 Pro Max – Lifestyle In Case Smarthome
Nieuws Smarthome 22 mei 2026

Anker Innovations presenteert nieuwe productlijnen en lokale AI-toepassingen

22 mei 2026
Lenovo_header Mobile
Nieuws Mobile ChromeOS 21 januari 2026

Lenovo introduceert nieuwe Chromebooks voor het onderwijs

21 januari 2026
Sonos Amp Multi Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 28 januari 2026

Sonos kondigt Amp Multi aan voor uitgebreide multiroom-installaties

28 januari 2026