Amazfit onthult de nieuwe Balance Ultra en Balance 3

Amazfit onthult vandaag zijn nieuwste premium sports watch-serie in Europa: de Balance Ultra en Balance 3, verkrijgbaar in Titanium- en Stainless Steel-versies. De serie is ontwikkeld voor mensen die regelmatig hybride sporten trainen, waaronder HYROX, waarbij zowel uithoudingsvermogen als kracht centraal staan. De gestructureerde ondersteuning van de Balance Ultra en Balance 3 bestaat onder meer uit:

Een HYROX-training library met meerdere hybride workout plans die ook helpen bij de voorbereiding op HYROX-wedstrijden.

Een geavanceerd herstelmonitoringssysteem, Hybrid Charge, dat niet alleen complexe fysiologische parameters meeneemt, maar ook hoe de sporter zich voelt.

Geavanceerde analytics met Training Balance, waarmee de juiste verhouding tussen kracht- en duurtraining beter bewaakt kan worden.

Het maken van persoonlijke HYROX-racestrategieën, op basis van de daadwerkelijke lengte van de looproutes en de grootte van de ROX Zone in HYROX-arena’s.

Uitgebreide analyse van HYROX-races.

De belangrijkste punten van de Balance Ultra en Balance 3 series zijn:

Nieuwe premium sports watches voor hybride sporten, waaronder HYROX.

HYROX-training library met kant-en-klare workout plans.

Hybrid Charge monitort herstel met fysiologische én persoonlijke data.

Gepersonaliseerde HYROX-racestrategieën en virtual pacer.

Licht design, lange batterijduur, offline maps en dual-band GPS.

Prijzen en beschikbaarheid

De Amazfit Balance Ultra is exclusief verkrijgbaar in Titanium, met een long-life batterij tot 30 dagen en een adviesprijs vanaf €599,90 en naar verwachting rond eind juni verkrijgbaar.

De adviesprijs van de Amazfit Balance 3 bedraagt €449,90 voor de Titanium-versie (verwacht begin juli) en €369,90 voor de Stainless Steel-versie (verwacht enkele weken na begin juli). Daarmee wordt wel zichtbaar dat de adviesprijzen een stuk hoger liggen dan de vorige generatie van Amazfit.