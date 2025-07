Review: HomeWizard thuisbatterij – plug & play energie-opslag voor thuis

Gebruik

De HomeWizard thuisaccu staat vooral in het teken van gebruiksgemak. Het is daadwerkelijk een ‘plug & play’ apparaat; na installatie hoef je nauwelijks iets in te stellen, behalve je energietarieven. De thuisaccu regelt de rest automatisch, wat hem zeer toegankelijk maakt. Voor dynamische energietarieven kun je de app direct koppelen met leveranciers zoals FrankEnergy en Tibber, wat het beheer vereenvoudigt. Bovendien is het eenvoudig om een extra batterij aan te sluiten om je thuisaccusysteem verder uit te breiden en zo je opslagcapaciteit te vergroten. Hoewel gas en water ook kunnen worden toegevoegd, vereist dit extra accessoires.

Omvormers van de meeste grote merken zijn tevens toe te voegen aan het systeem, maar hiervoor dien je wel het eerdergenoemde abonnement van 99 cent per maand af te sluiten. Een welkome gratis integratie is die van Home Connect (Siemens en Bosch), waarmee je huishoudelijke apparatuur kunt aansturen op basis van zonne-energieproductie en actuele energieprijzen.

Het verdere gebruik is eenvoudig; de app toont laad- en ontlaadprocessen in simpele grafieken, zonder ingewikkelde statistieken. Niets spannends, maar wel duidelijk. Een groot voordeel ten opzichte van veel internationale concurrenten is dat HomeWizard een Nederlands bedrijf is. Dit betekent uitstekende, Nederlandstalige ondersteuning en een app die in correct en vloeiend Nederlands is geschreven, inclusief een duidelijke Nederlandse handleiding.

De thuisaccu zelf werkt snel en reageert vrijwel direct op veranderingen in stroomverbruik. Het apparaat is bovendien vrij stil en heeft een compact formaat, wat de plaatsing vergemakkelijkt. Een minpunt is echter dat de thuisbatterij vooral gericht is op het opslaan van overtollige zonne-energie en nog niet (goed) kan inspelen op periodes met lage energieprijzen (bijvoorbeeld wanneer er weinig zon is) door dan actief te laden van het net. Andere leveranciers bieden hiervoor al (gratis) AI-modi aan die deze functionaliteit wel ondersteunen.