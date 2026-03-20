Bowers & Wilkins brengt Pi8 en Px7 S3 in nieuwe premium afwerkingen uit

Het Britse audiomerk Bowers & Wilkins brengt nieuwe premium uitvoeringen uit van twee bestaande producten. De Pi8-oortjes krijgt twee nieuw uitvoeringen, namelijk Dark Burgundy en Pale Mauve. Deze uitvoeringen worden toegevoegd aan het bestaande assortiment met Anthracite Black, Midnight Blue, Dove White en Jade Green. Je kunt nu dus kiezen uit zes verschillende uitvoeringen van de Pi8, die op FWD.nl met een Excellent Award werden beoordeeld in onze uitgebreide review.

De Bowers & Wilkins Px7 S3-series krijgt ook een nieuwe afwerking met de naam Vintage Maroon. Deze nieuwe afwerking voegt zich bij Canvas White, Anthracite Black, Indigo Blue en Frost Blue. De draadloze over-ear koptelefoon van het Britse merk ging tevens met een Excellent Award naar huis in onze review.

Prijs en beschikbaarheid

Per direct is de nieuwe Px7 S3 Vintage Maroon verkrijgbaar voor 429 euro, terwijl de nieuwe Pi8 Pale Mauve en Dark Burgundy verkrijgbaar zijn voor 419 euro.