Review: Anker SolarBank 3 Pro thuisaccu – plug & play energie-opslag met vooral minpunten

In de afgelopen maanden hebben we de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, uitgebreid met een BP2700-accu, uitvoerig getest. Het idee van een slimme thuisaccu die je kunt koppelen aan je zonnepanelen en dynamische energietarieven is interessant, en Anker betreedt met dit systeem een competitieve markt. Na een kwartaal van intensief gebruik delen we onze bevindingen.
De Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro is een modulair systeem, een pluspunt voor wie flexibiliteit zoekt. De Solarbank zelf heeft een capaciteit van 2,7 kWh, wat met de BP2700-uitbreidingsaccu verdubbelt naar een totaal van 5,4 kWh. De accu’s zijn gebaseerd op veilige LFP (Lithium-ijzerfosfaat) chemie, een technologie die bekend staat om zijn veiligheid en lange levensduur. Anker biedt hierop dan ook een garantie van 15 jaar of 6.000 cycli, wat neerkomt op zo’n 20 jaar.
Wat het systeem op papier aantrekkelijk maakt, zijn de diverse functies en specificaties. De Solarbank kan tot 3600 watt aan zonnepanelen direct aansluiten. Het is een ‘string’ systeem, wat betekent dat de zonnepanelen in een rij worden aangesloten. Een andere belangrijke feature is het bidirectionele laden tot 1200 watt, en de mogelijkheid om live energieprijzen te importeren via NordPol. Dit alles wordt gecombineerd met de optie om een P1-meter aan te sluiten voor een nauwkeurige monitoring van je verbruik. Ons testsysteem, bestaande uit de E2700 Pro en een BP2700 uitbreiding, kostte 2200 euro. Het systeem is overigens uit te breiden tot een totale capaciteit van maar liefst 16 kWh.
Design en plaatsing
Het design van de Anker Solarbank is strak en modern. De accu’s zijn stapelbaar, wat een efficiënte benutting van de ruimte mogelijk maakt. Het systeem is eenvoudig te installeren dankzij het plug-and-play principe. Indien je zonnepanelen wilt koppelen sluit je ze simpelweg middels een micro-omvormer aan op de Solarbank. Zonder zonnepanelen hoef je de accu alleen aan te sluiten op het stopcontact.
Een groot voordeel is dat je geen gecertificeerde installateur nodig hebt, wat de drempel verlaagt. Eenmaal geplaatst is het een kwestie van de app downloaden, de accu koppelen en verbinden met je WiFi-netwerk. Daarna kun je een energiesysteem creëren en de accu koppelen aan een energiemeter.
Shelly Pro 3EM
Om de stroomflows in huis nauwkeurig te monitoren en de Anker thuisaccu’s optimaal te laten functioneren, zijn er diverse opties. Hoewel Anker een eigen P1-meter aanbiedt, hebben wij gekozen voor de integratie met een Shelly Pro 3EM. Deze accessoire is ontworpen om in de meterkast te worden gemonteerd (bij voorkeur door een gekwalificeerde elektricien) en biedt nauwkeurige data over het stroomverbruik en de productie op elke fase afzonderlijk, evenals het totale verbruik. Op basis van deze gedetailleerde gegevens kunnen de Zendure thuisaccu’s hun laad- en ontlaadgedrag aanpassen om de energiebalans in huis te optimaliseren.
Anker-app
De Anker-app is over het algemeen prima gebruiken. De interface is snel en duidelijk, en je hebt direct inzicht in de energiestromen in je huis. Op de homepage zie je overzichtelijke grafieken per dag, week, maand en jaar, waarop je in een oogopslag kunt zien hoeveel stroom je van het net gebruikt, van de accu verbruikt, en hoeveel zonne-energie er wordt opgewekt.
Wat echter opvalt, is dat de app claimt dat de AI rekening houdt met je woonlocatie, weersvoorspellingen en de prognose van zonne-energie. Dit laatste werkt volgens Anker alleen met direct aangesloten zonnepanelen, en dat terwijl wij bij de installatie hebben moeten aangeven waar we wonen en hoeveel energie we opwekken. Het is een gemiste kans dat de AI niet al deze data gebruikt om tot een betere sturing te komen.
Gebruik
In theorie biedt de Solarbank vier verschillende modi om te gebruiken:
Slimme modus: Kijkt naar je verbruik, opbrengst van de zonnepanelen en dynamische tarieven om de accu te sturen. Deze modus maakt gebruik van AI, aldus Anker.
Eigen verbruik: Zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk van je zelf opgewekte energie verbruikt.
Aangepaste modus: Hiermee kun je zelf schema’s maken voor het laden en ontladen.
Schema modus: Combineert eigen schema’s met lage en hoge energietarieven. Daarnaast is er een handmatige noodvoeding voor noodgevallen.
In de praktijk waren onze ervaringen echter allesbehalve vlekkeloos. Het systeem heeft veel last van fouten en errors. De verbinding met onze Shelly P1-meter werd regelmatig verbroken en na een software-update liep de accu vast in een slaapmodus. Van alle accu’s die we hebben getest, had geen enkele zoveel problemen als de Solarbank.
Het gedrag van de accu is ook vaak onnavolgbaar. Momenten waarop de accu zou moeten laden (bij zeer lage prijzen) gebeurde er niets, terwijl hij soms juist begon te laden op momenten dat de prijs weer omhoog ging. Ook wanneer de auto werd opgeladen tijdens zeer lage tarieven en er geen overschot aan zonne-energie was, deed de accu niets. We hebben hierover meermaals contact gehad met Anker, maar tot concrete oplossingen heeft dit niet geleid.
Een belangrijk nadeel ten opzichte van concurrenten zoals Zendure is de afwezigheid van een specifieke fasekoppeling. De accu stuurt de stroom naar alle fasen, in plaats van naar een specifieke, wat het minder efficiënt maakt voor gerichte apparaten.
Uiteindelijk hebben we de slimme modus uitgeschakeld en zijn we gaan laden op basis van de energietarieven. Dit werkte wel naar behoren. Sinds de laatste update is de Slimme modus wel iets verbeterd, maar de AI-functies van de Slimme modus blijven achter bij de verwachtingen en de potentiële mogelijkheden.
De accu reageert snel op veranderingen in stroomverbruik (binnen 2-3 seconden), de verbinding met de app is stabiel en de data is goed inzichtelijk. De accu wordt tijdens gebruik vrij warm, wat gezien de energieomzetting logisch is, maar de geluidsproductie blijft beperkt.
Smarthome-integratie
Op het gebied van smarthome-integratie heeft de Solarbank verbeterpunten. We zijn erin geslaagd het systeem te integreren met Home Assistant, wat voor de meer geavanceerde gebruiker een oplossing biedt. Echter, voor eenvoudigere systemen is er nog geen directe integratie mogelijk. Het is wel een optie om de accu via een omweg via Home Assistant te tonen in Homey, maar dit is verre van ideaal. Ook directe integratie met energieleveranciers zoals Tibber is niet mogelijk.
Terugverdientijd
De terugverdientijd van een thuisaccusysteem is een complex onderwerp en kan niet met een eenduidig antwoord worden ingevuld. Deze is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de initiële investeringskosten van het systeem, het aantal en de efficiëntie van je zonnepanelen, het type energiecontract (vast of dynamisch), en zelfs waar je woont.
Wij hebben de afgelopen maanden gemiddeld zo’n 5 kWh per dag kunnen opslaan en later op de dag (vooral in de avonduren) kunnen gebruiken. Met een gemiddelde energieprijs van €0,30 per kWh resulteert dit in een dagelijkse “besparing” van bijna €1,50. En voor het gemak houden we even aan dat dit elke dag zo zal zijn, wat natuurlijk niet het geval is. Soms is het meer en soms veel minder. Daarnaast zal de efficiëntie van de accu afnemen en veranderen de energieprijzen elke dag. Kortom, het is puur een illustratie en vergelijk met de andere accu’s die we getest hebben.
Berekening terugverdientijd (op basis van onze geschatte kosten):
Totale investering: circa €2.200
Dagelijkse besparing: 5 kWh × €0,30 = €1,50
Jaarlijkse besparing: €1,50 × 365 dagen = €547,50
Terugverdientijd: €2200 / €547,50 ≈ 4 jaar
Dat is bij elke dag volle zon en zoals gezegd afhankelijk van tal van factoren. Maar, in de praktijk zal 8/9 jaar tot de mogelijkheden behoren.
Conclusie
De Anker SOLIX Solarbank 3 is, ondanks zijn veelbelovende potentieel, een teleurstellende ervaring gebleken. Met een prijs die niet de goedkoopste is en prestaties die achterblijven bij de concurrentie, is dit systeem helaas niet indrukwekkend. De werking is verwarrend en de vele foutmeldingen zijn een groot minpunt. Een thuisaccu moet exact doen wat er beloofd wordt en het gedrag moet logisch zijn.
De Solarbank heeft zeker potentie, maar op dit moment voelt het aan als half werk. Ter vergelijking: de geteste Marstek-thuisaccu kan meer, maar voor minder geld. En ook vergeleken met de Zendure thuisaccu, die qua achterliggend systeem en app vergelijkbaar is, presteert de Anker minder. Anker moet de vele softwareproblemen oplossen en de AI-sturing significant verbeteren om de belofte van dit systeem waar te maken.
6.0
Beoordeling Anker SOLIX SolarBank 3 Pro
Pluspunten
Strak en modern design
Gebruiksvriendelijke app
Veel potentie
Laden op energieprijzen werkt goed
Eenvoudige installatie
Uit te breiden
Zonnepanelen te koppelen
Minpunten
Slimme modus werkt matig
Veel issues en fouten bij gebruik
AI-functie nauwelijks aanwezig
Onnavolgbare gedragingen
Geen back-up-functie
Magere smarthome-integratie
