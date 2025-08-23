Review: Anker SolarBank 3 Pro thuisaccu – plug & play energie-opslag met vooral minpunten

Specificaties en Features

De Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro is een modulair systeem, een pluspunt voor wie flexibiliteit zoekt. De Solarbank zelf heeft een capaciteit van 2,7 kWh, wat met de BP2700-uitbreidingsaccu verdubbelt naar een totaal van 5,4 kWh. De accu’s zijn gebaseerd op veilige LFP (Lithium-ijzerfosfaat) chemie, een technologie die bekend staat om zijn veiligheid en lange levensduur. Anker biedt hierop dan ook een garantie van 15 jaar of 6.000 cycli, wat neerkomt op zo’n 20 jaar.

Wat het systeem op papier aantrekkelijk maakt, zijn de diverse functies en specificaties. De Solarbank kan tot 3600 watt aan zonnepanelen direct aansluiten. Het is een ‘string’ systeem, wat betekent dat de zonnepanelen in een rij worden aangesloten. Een andere belangrijke feature is het bidirectionele laden tot 1200 watt, en de mogelijkheid om live energieprijzen te importeren via NordPol. Dit alles wordt gecombineerd met de optie om een P1-meter aan te sluiten voor een nauwkeurige monitoring van je verbruik. Ons testsysteem, bestaande uit de E2700 Pro en een BP2700 uitbreiding, kostte 2200 euro. Het systeem is overigens uit te breiden tot een totale capaciteit van maar liefst 16 kWh.