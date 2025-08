Review: Marstek thuisbatterij – Plug & play energieopslag op wielen

Design en plaatsing

Het design van de Marstek thuisaccu is functioneel en robuust. De 5.12kWh variant is relatief groot, maar Marstek heeft hier slim op ingespeeld door de mogelijkheid te bieden om wieltjes te monteren. Dit is een fijn voordeel, aangezien de accu hierdoor eenvoudig te verplaatsen is, mocht je de opstelling willen wijzigen of de accu tijdelijk ergens anders willen plaatsen. Voor wie de accu permanent uit het zicht wil hebben, is er ook de optie om deze aan de muur te hangen.

De installatie is snel en eenvoudig. Het is letterlijk een kwestie van de stekker in het stopcontact steken en de accu is klaar voor gebruik. Aan de voorzijde van de accu bevinden zich duidelijke LED-indicatoren die de status van de batterij weergeven, zoals het laadniveau en de operationele modus. Het verdere installatieproces verloopt via de Marstek app: downloaden, een account aanmaken, en vervolgens de accu koppelen via Bluetooth of een QR-code en je kunt aan de slag.