Sunergy en Zendure brengen laagdrempelige thuisbatterij naar Nederlandse markt

Door het wettelijk vastgelegde einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027 en de brede invoering van terugleverkosten verandert de focus van Nederlandse zonnepaneeleigenaren. Het simpelweg terugleveren van stroom aan het net wordt financieel minder aantrekkelijk, waardoor het optimaliseren van het eigen verbruik prioriteit krijgt. Inspelend op deze transitie kondigen de Nederlandse energieleverancier Sunergy en het internationale technologiebedrijf Zendure een strategische samenwerking aan om plug-and-play thuisbatterijen breder toegankelijk te maken.

Modulaire hardware zonder meterkastaanpassingen

Traditionele thuisbatterijen vereisen vaak hoge initiële investeringen en ingrijpende, complexe aanpassingen in de meterkast. Zendure, dat eerder in andere Europese landen opsagsystemen introduceerde voor compacte zonnepaneelinstallaties in de gestapelde bouw, brengt nu een model op de markt dat geschikt is voor reguliere eengezinswoningen met omvangrijkere installaties: de Zendure SolarFlow 2400 AC+.

Dit modulaire systeem kan direct tussen de bestaande zonnepanelen en de micro-omvormer worden aangesloten. Hierdoor blijft de installatiedrempel laag en kunnen consumenten de capaciteit van de opslag stapsgewijs uitbreiden zodra de behoefte groeit. Voor de Nederlandse markt wordt samengewerkt met de lokale partner Natec, die de logistieke distributie en technische ondersteuning coördineert om de service- en uitvoeringscapaciteit te waarborgen.

Automatische aansturing op basis van stroomprijzen

De hardware van Zendure wordt gekoppeld aan de dynamische energietarieven en de aansturingssoftware (SlimmeRik) van Sunergy. Door deze integratie ontstaat een systeem dat volledig automatisch reageert op de actuele marktprijzen. De batterij laadt op met eigen zonnestroom of met goedkope netstroom op momenten dat er sprake is van een overaanbod en lage of negatieve stroomprijzen. De opgeslagen energie wordt vervolgens weer in de woning verbruikt zodra de marktprijzen stijgen of de eigen stroomvraag piekt.

Volgens de initiatiefnemers zorgt deze combinatie van eenvoudige hardware en slimme software ervoor dat de thuisbatterij verschuift van een kostbare niche-investering naar een functioneel, schaalbaar consumentenproduct. Naast het optimaliseren van het eigen rendement helpt het sturen op actuele marktprijzen op lokaal niveau ook mee om de filedruk op het overbelaste elektriciteitsnet (netcongestie) te verminderen.

