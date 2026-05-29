Sunergy en Zendure brengen laagdrempelige thuisbatterij naar Nederlandse markt

Modulaire hardware zonder meterkastaanpassingen

Traditionele thuisbatterijen vereisen vaak hoge initiële investeringen en ingrijpende, complexe aanpassingen in de meterkast. Zendure, dat eerder in andere Europese landen opsagsystemen introduceerde voor compacte zonnepaneelinstallaties in de gestapelde bouw, brengt nu een model op de markt dat geschikt is voor reguliere eengezinswoningen met omvangrijkere installaties: de Zendure SolarFlow 2400 AC+.

Dit modulaire systeem kan direct tussen de bestaande zonnepanelen en de micro-omvormer worden aangesloten. Hierdoor blijft de installatiedrempel laag en kunnen consumenten de capaciteit van de opslag stapsgewijs uitbreiden zodra de behoefte groeit. Voor de Nederlandse markt wordt samengewerkt met de lokale partner Natec, die de logistieke distributie en technische ondersteuning coördineert om de service- en uitvoeringscapaciteit te waarborgen.

Automatische aansturing op basis van stroomprijzen

De hardware van Zendure wordt gekoppeld aan de dynamische energietarieven en de aansturingssoftware (SlimmeRik) van Sunergy. Door deze integratie ontstaat een systeem dat volledig automatisch reageert op de actuele marktprijzen. De batterij laadt op met eigen zonnestroom of met goedkope netstroom op momenten dat er sprake is van een overaanbod en lage of negatieve stroomprijzen. De opgeslagen energie wordt vervolgens weer in de woning verbruikt zodra de marktprijzen stijgen of de eigen stroomvraag piekt.

Volgens de initiatiefnemers zorgt deze combinatie van eenvoudige hardware en slimme software ervoor dat de thuisbatterij verschuift van een kostbare niche-investering naar een functioneel, schaalbaar consumentenproduct. Naast het optimaliseren van het eigen rendement helpt het sturen op actuele marktprijzen op lokaal niveau ook mee om de filedruk op het overbelaste elektriciteitsnet (netcongestie) te verminderen.