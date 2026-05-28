Thuisbatterij.nl over Anker SOLIX Solarbank Max AC: “Tijdens presale al honderden exemplaren verkocht!” (ADV)

De nieuwe Anker SOLIX Solarbank Max AC is een plug-in thuisbatterij die zonder ingrijpende installatie gebruikt kan worden. Gebruikers kunnen de batterij eenvoudig aansluiten op een geaard stopcontact, waardoor het systeem voor veel huishoudens een laagdrempelige manier vormt om zonnestroom op te slaan en slimmer om te gaan met energieverbruik.

Volgens mede-eigenaar Mike de Groot overtreft de vraag alle verwachtingen. “We zagen vooraf al enorm veel interesse ontstaan rondom de Solarbank Max AC, vooral omdat consumenten steeds vaker op zoek zijn naar een eenvoudige thuisbatterij zonder complexe installatie. Maar dat we tijdens de presale al honderden exemplaren zouden verkopen, hadden we eerlijk gezegd niet verwacht.”

Ook mede-eigenaar David van Gaalen spreekt van een uitzonderlijke introductie. “Wat we vooral merken, is dat consumenten zich steeds bewuster worden van hun energieverbruik en voorbereid willen zijn op het verdwijnen van de salderingsregeling. De combinatie van eenvoudige installatie, slimme software en de bekende Anker-kwaliteit spreekt enorm aan.”

Volgens Thuisbatterij.nl onderscheidt de Solarbank Max AC zich vooral door de hoge opslagcapaciteit van 7 kWh per module en snelle omvormer van 3,5 kW. De batterij beschikt over slimme aansturing en helpt huishoudens om meer opgewekte zonnestroom zelf te gebruiken in plaats van terug te leveren aan het net. Daarnaast biedt het systeem uitgebreide monitoringmogelijkheden via de Anker-app.

Thuisbatterij.nl is de grootste aanbieder van de Anker SOLIX Solarbank Max AC in Nederland. Volgens het bedrijf komt dat mede door de sterke focus op kennisdeling rondom thuisbatterijen en energieopslag. Via het platform worden dagelijks duizenden consumenten geïnformeerd over energieopslag, slim energiegebruik en de mogelijkheden van plug-in thuisbatterijen.

“Wij merken dat consumenten behoefte hebben aan duidelijke en eerlijke informatie,” zegt Van Gaalen. “Veel mensen horen voor het eerst over plug-in thuisbatterijen en willen precies weten hoe het werkt, wat het oplevert en welke situatie geschikt is. Daar proberen wij ons echt in te onderscheiden.”

Naast de grote belangstelling speelt ook de levertijd een belangrijke rol. Waar consumenten bij sommige aanbieders langer moeten wachten, verwacht Thuisbatterij.nl als launching partner van Anker SOLIX één van de eerste partijen in Nederland begin juli al te kunnen starten met uitleveren van de eerste systemen.

Daarnaast profiteren klanten momenteel nog van extra voordeel tijdens de presale-periode. Volgens De Groot zorgt dat voor extra momentum. “We merken dat veel consumenten juist nu willen instappen vanwege de tijdelijke presale-actie. De combinatie van introductievoordeel en vroege levering zorgt ervoor dat de vraag momenteel bijzonder hoog ligt.”

De verwachting is dat de populariteit van plug-in thuisbatterijen de komende maanden verder zal toenemen, mede door stijgende aandacht voor zelfconsumptie van zonne-energie en slimmer energiebeheer binnen huishoudens.

Dit is een gesponsord artikel.