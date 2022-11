Dobbelen om je smarthome te bedienen met de Aqara Cube T1 Pro

De Cube T1 Pro van Aqara is de nieuwste versie van de Cube-controller. Zo is er nu ondersteuning voor Apple HomeKit en Amazon Alexa en is de controller ook buiten China verkrijgbaar met een internationale release. De vorige Cube was via grijze import overigens ook wel in ons land verkrijgbaar, maar de nieuwe versie dus officieel.

Het unieke aan dit kleine apparaatje is de vorm. Het is een kubus die op verschillende manieren je smarthome kan bedienen en werkt eigenlijk als een dobbelsteen. Je kunt drukken, roteren, tappen, draaien, schudden en op een ander vlak zetten om je smarthome te bedienen. Je kunt hier verschillende acties en scènes aan hangen. Via de Aqara-app heb je overigens meer functies tot je beschikking dan via HomeKit, waar je enkel scènes kunt gebruiken. Op de vlakken staan ook nummers, dus je kunt een goedemorgenscène bijvoorbeeld op 1 zetten en een goedenavondscène op bijvoorbeeld nummer 6. Tevens kun je een actie of scène hangen aan inactiviteit, door de kubus een minuut niet meer aan te raken. Het is een speelse en leuke manier om je smarthome te bedienen en tevens verrassend betaalbaar.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Cube T1 Pro is per direct verkrijgbaar via onder andere de Duitse site van Amazon. De prijs bedraagt slechts 22,99 euro.

Advertentie

Lees meer over Aqara.