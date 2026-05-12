Yamaha introduceert twee nieuwe AV-receivers

Flexibele audio-opstellingen en Dolby Atmos

Het belangrijkste kenmerk van zowel de RX500A als de RX300A is de ondersteuning voor Dolby Atmos-weergave. Hiermee kan een driedimensionaal geluidsveld worden gecreëerd waarin audio-effecten zich ook boven de luisteraar kunnen bewegen.

De receivers bieden hierin de nodige flexibiliteit. Gebruikers kunnen kiezen voor een fysieke luidsprekeropstelling met hoogtekanalen (zoals inbouw- of opbouwluidsprekers) of gebruikmaken van virtuele hoogte-effecten om met een traditionele surround-opstelling toch een ruimtelijk effect te simuleren. De RX500A kan geconfigureerd worden als een 7.2-kanaals systeem (of een 5.1.2-opstelling met fysieke hoogtekanalen), terwijl de compactere RX300A fungeert als een 5.2-kanaals receiver (of een 3.1.2-opstelling).

Moderne video- en gamingfuncties

Voor de beeldverwerking zijn beide receivers uitgerust met vier HDMI-ingangen en één HDMI-uitgang. Deze aansluitingen ondersteunen hoge videoresoluties zoals 4K met 120 frames per seconde en 8K met 60 frames per seconde. Daarnaast is er ondersteuning voor geavanceerde High Dynamic Range (HDR) standaarden, waaronder Dolby Vision en HDR10+.

Voor gamers zijn de receivers compatibel met de nieuwste standaarden op het gebied van variabele vernieuwingsfrequenties (VRR) en de automatische lage latentiemodus (ALLM). Dit zorgt voor een vlottere spelervaring met minimale vertraging. De HDMI-uitgang beschikt bovendien over eARC (Enhanced Audio Return Channel), waardoor hoogwaardige audiosignalen rechtstreeks vanaf de televisie via één kabel naar de receiver worden gestuurd.

Intern ontwerp en trillingsdemping

Bij de constructie van de receivers is rekening gehouden met warmtebeheersing en het minimaliseren van interferentie. Zo is er boven de HDMI-schakelingen een groot koellichaam geplaatst om de warmte van de gevoelige DSP- en HDMI-componenten efficiënt af te voeren. Dit draagt bij aan stabiele prestaties onder zwaardere belastingen en verlengt de levensduur van de componenten.

Verder heeft Yamaha de zogenaamde Anti-Resonance Technology (A.R.T.) Wedge toegepast. Dit is een extra, vijfde steunvoet in het exacte midden van de behuizing. Deze voet helpt om trillingen van de transformator en andere interne onderdelen effectiever te dempen en te verspreiden, wat ten goede komt aan de precisie van de geluidsweergave.

Kalibratie en connectiviteit

Om de geluidskwaliteit aan te passen aan de specifieke luisterruimte, zijn beide receivers voorzien van een automatische ruimtecorrectiefunctie. Met de meegeleverde instelmicrofoon meet het systeem de akoestiek van de kamer en de eigenschappen van de aangesloten luidsprekers, waarna de instellingen automatisch worden geoptimaliseerd. Voor de installatie is er een Quick Guide-functie die de gebruiker stapsgewijs door het aansluitproces leidt.

Wat betreft connectiviteit verschillen de twee modellen op netwerkvlak. De RX500A beschikt over ingebouwde wifi en ondersteunt netwerkstreaming via onder andere Spotify Connect, Google Cast, AirPlay 2, TIDAL Connect en Qobuz Connect. De RX300A biedt deze netwerkfunctionaliteiten niet, maar heeft net als het grotere model wel Bluetooth met Multipoint-ondersteuning. Hiermee kunnen twee mobiele apparaten gelijktijdig gekoppeld blijven, zodat er snel geschakeld kan worden tussen verschillende audiobronnen.

Bedieningsgemak en geluidsmodi

Voor de dagelijkse bediening zijn er fysieke Scene-knoppen op het voorpaneel en de afstandsbediening aanwezig. Hiermee kan de gebruiker tot vier voorkeursinstellingen opslaan waarin de gewenste ingangsbron en specifieke geluidsinstellingen zijn vastgelegd. Verschillende voorgeprogrammeerde modi – zoals Pure Direct voor een onbewerkte stereoweergave, een speciale filmmodus of een nachtmodus die de dynamiek dempt voor stiller luisteren – maken het mogelijk om het geluid snel af te stemmen op de situatie.