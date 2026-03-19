Philips breidt Ambilight uit naar de hele kamer met AmbiScape

Waar Ambilight zich voorheen beperkte tot de achterzijde van het scherm, maakt AmbiScape het mogelijk om tot vier externe slimme lampen direct mee te laten kleuren met het beeld. De technologie werkt met een vertraging van minder dan 0,5 seconde en is compatibel met diverse merken, waaronder Philips Hue, WiZ, Nanoleaf en Ikea.

Integratie in 2026-modellen

Na een beperkte testfase vorig jaar, wordt AmbiScape in 2026 standaard toegevoegd aan de Philips TV-series vanaf de 8000-serie, alle nieuwe OLED-modellen en de RGB Mini-LED (MLED981). Ook de Philips Evnia gamingmonitoren krijgen ondersteuning voor deze functie.

Gebruik en installatie

De configuratie verloopt via een QR-code op het televisiescherm en de Philips Smart TV App. Gebruikers kunnen de positie van de lampen in de kamer handmatig toewijzen voor een accuraat lichteffect. Naast de dynamische videomodus kan het systeem ook worden gebruikt voor:

Muziekmodus: Verlichting die reageert op audio.

Lounge-modus: Statische sfeerverlichting als onderdeel van het interieur.

Support your team: Het weergeven van club- of landskleuren tijdens sportwedstrijden.

Met deze stap integreert Philips de televisie verder in het bredere smart home-ecosysteem, ongeacht het budget of de keuze voor een specifiek merk slimme verlichting.