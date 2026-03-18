Philips introduceert RGB-miniled: Een nieuwe stap tussen QLED en OLED

Verfijning van de achtergrondverlichting

Hoewel miniled-tv’s al langer bestaan, wijkt de techniek in de MLED981 af door de aard van de lichtbron. Waar reguliere miniled-schermen vaak witte leds gebruiken, werkt dit model met een achtergrondverlichting van rode, groene en blauwe leds. Deze directe aanpak van kleurlicht moet resulteren in een breder kleurbereik en een nauwkeuriger contrast.

De specificaties van het nieuwe 85-inch paneel zijn als volgt:

Zones: 11.520 individueel dimbare zones voor lokale contrastbeheersing.

Helderheid: Een maximale piek van 2500 cd/m².

Kleurweergave: Ondersteuning voor 97% van het DCI-P3 kleurenspectrum.

Snelheid: Een verversingssnelheid van 165Hz.

In plaats van enkel de strijd aan te gaan op maximale helderheid, geeft de fabrikant aan dat de focus ligt op het minimaliseren van ongewenste neveneffecten zoals ‘blooming’ (lichtlekkage rond lichte objecten) en bewegingsartefacten.

Beeldverwerking en functionaliteit

Onder de motorkap is de MLED981 uitgerust met de tiende generatie van de P5-processor. Deze chip stuurt onder meer de HDR-functies aan, waarbij ondersteuning is voor zowel Dolby Vision 2 Max als HDR10+. Voor gamers zijn er vier HDMI 2.1-poorten aanwezig en is de tv voorzien van FreeSync Premium Pro.

Opvallend is de keuze voor het besturingssysteem; de tv draait op Titan OS in plaats van het veelgebruikte Google TV. Wat betreft de fysieke afwerking is de tv voorzien van driezijdige Ambilight, waarbij de verlichting aan de onderzijde ontbreekt. Het geluid wordt verzorgd door een 4.1-systeem van 70W, met speakers die zijwaarts en naar beneden gericht zijn.

Philips is niet de enige fabrikant die dit jaar de overstap naar RGB-miniled maakt. De techniek wordt door analisten gezien als een manier om de beperkingen van traditionele LCD-schermen verder te verkleinen, zonder de hogere productiekosten van grootschalige OLED-panelen in dit formaat.

Hoewel de release gepland staat voor oktober in Nederland en België, is de exacte adviesprijs voor het 85-inch model nog niet bekendgemaakt.