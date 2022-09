Bosch FreshUp laat je vieze geuren uit kleding verwijderen

Op IFA waren er veel gadgets van Bosch, maar een viel het meest op: Bosch FreshUp. De gadget is er om geurtjes uit kleding te vewijderen en bestaat sinds 2021, maar nu zagen we hem voor het eerst. Het lijkt met zijn bijzondere lampjes een gadget uit de toekomst, maar hij werkt gewoon anno 2022.

Bosch FreshUp is een apparaatje dat ongeveer zo groot is als een smartphone of uit de kluiten gewassen muis. Het is geen apparaat om kleding te stomen of te strijken, het is er puur en alleen om geuren uit kleding te verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een tabakslucht, zweetgeur of eetgeuren. Je hoeft er alleen een paar keer mee langs het stukje stof te gaan en de vieze geur wordt geneutraliseerd. Je moet daarvoor op het knopje drukken aan de bovenzijde en de ‘lichtbloemen’ kleuren op waarna je het kunt gebruiken.

Aan de onderkant heeft FreshUp een soort streep van goud waarmee hij zijn werk doet. Het werkt met plasma-technologie waarbij plasma-deeltjes zorgen dat de moleculen van vieze geuren verdwijnen. Het gaat dus niet om maskeren zoals een luchtverfrisser zou doen, maar echt om het verwijderen van de geurmoleculen waardoor die voor eens en voor altijd verdwijnen.

Het is bijvoorbeeld handig als je een lange dag meetings hebt en ’s avonds nog een date hebt, maar ook als je bij mensen thuis bent geweest die roken en je nog naar een andere klant moet gaan in diezelfde outfit. Omdat het een klein apparaatje is, zou je hem ook op reis kunnen meenemen. Ga je echter naar een warm land, dan is het waarschijnlijk beter om wasmiddel mee te nemen en het kledingstuk buiten even te laten drogen. Alleen als je weinig tijd hebt, dan is Bosch FreshUp een goed idee.

Je kunt het kledingstuk dragen terwijl je het apparaat gebruikt, maar Bosch adviseert het te doen op een rechte ondergrond. Het apparaatje werkt een uur op één keer opladen en je kunt het gebruiken op katoen, zijden, kasjmier, wol, linnen en polyester. Het werkt niet op haar, vacht, leer of lovertjes. Goedkoop is hij overigens niet: je bent er 200 euro aan kwijt. Aan de andere kant kan het je zeker een aantal bezoekjes aan de dure stomerij schelen.