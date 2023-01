Ook Bosch gaat nieuwe smarthomestandaard Matter ondersteunen

Bij Bosch vind je diverse categorieën aan smarthome-producten, waaronder de slimme thermostaat, slimme radiatorknoppen, beveiligingsproducten, rolluikbesturing, slimme stekkers en diverse sensoren. Enkele jaren terug zijn we zelf aan de slag gegaan met de Bosch EasyControl CT200. Wie dat wil kan echter een complete smarthome van Bosch-producten maken, waarbij de Smart Home Controller het hart van het systeem is. Inmiddels zijn we toe aan de tweede versie van de Controller.

Het bedrijf heeft nu tijdens de CES in Las Vegas laten weten dat de Smart Home Controller II het eerste product is dat in 2023 ondersteuning voor Matter gaat krijgen. Middels een update zal de controller ondersteuning gaan krijgen voor de nieuwe smarthomestandaard. Uiteraard zorgt deze update ervoor dat je ook andere Matter-producten kunt integreren binnen de omgeving van Bosch en vice versa. Matter moet in principe ‘alles-met-alles’ kunnen verbinden, ongeacht fabrikant of platform.

Nieuwe Matter-producten van Bosch

Naast de update voor de Smart Home Controller zal het bedrijf ook nieuwe Matter-producten in 2023 op de markt gaan brengen. Dat de fabrikant uiteindelijk Matter zou gaan ondersteunen is niet gek, want Bosch is lid van de Connectivity Standard Alliance, de achterliggende organisatie. Bekijk ook de officiële lancering of bekijk alle Matter-compatibele producten die er op dit moment zijn.