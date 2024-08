Het nieuwe koken: dit moet je weten over koken met graden

Koken met graden is eigenlijk precies wat je leest; in plaats van met standen, die afhankelijk zijn van de draaiknop of het aantal standen op de kookplaat, kook je met exacte graden. Dat klinkt misschien ingewikkelder dan koken met standen, maar dat is het niet. Sterker nog; je kunt dankzij koken met graden maaltijden tot in perfectie bereiden, zonder dat je bang hoeft te zijn dat iets te gaar is, overkookt of juist niet goed gebakken of gekookt is.