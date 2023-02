AVM presenteert nieuwe FRITZ!-producten voor glasvezel en DSL

De nieuwe FRITZ!-producten beschikken over ondersteuning voor WiFi 7 met tri-band Mesh Wi-Fi op 6 GHz en combineren glasvezel en DSL in één apparaat. AVM lanceert drie nieuwe FRITZ!-producten en pakt door met het slimme huis dankzij ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard Matter.

FRITZ!Box 5690 Pro

De nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro combineert voor het eerst glasvezel en DSL in één apparaat. Deze combinatie maakt snelle internettoegang mogelijk en biedt flexibiliteit voor regio’s waar glasvezel nog moet worden uitgerold. Daarnaast biedt de nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro krachtige tri-band Mesh inclusief 6 GHz, de nieuwe derde Wi-Fi frequentieband. De nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro ondersteunt zowel de huidige Wi-Fi 6 draadloze standaard als Wi-Fi 7, de volgende generatie Wi-Fi, met verbeteringen in latentie, snelheid en doorvoer.

De FRITZ!Box 5690 Pro beschikt over een nieuw, rechtopstaand design en biedt nog een belangrijk voordeel voor smarthome-toepassingen: naast DECT ULE heeft hij ook de draadloze Zigbee-standaard aan boord en is hij voor meer slimme toepassingen in huis voorbereid op Matter.

FRITZ!Box 5690 XGS

Met de FRITZ!Box 5690 XGS presenteert AVM een ultrasnelle FRITZ!Box voor glasvezel. Dit model haalt snelheden tot 10 gigabit/s in glasvezelnetwerken met de XGS-PON-standaard. Met krachtige Wi-Fi 7 en Wi-Fi 6, een 10 gigabit WAN/LAN-poort en de volledige reeks telefonie-, smarthome- en netwerkfuncties die bekend zijn van FRITZ!Box, fungeert het apparaat als de glasvezeltoegang voor alle digitale toepassingen thuis. Naast DECT ULE ondersteunt hij ook Zigbee en is hij Matter-compatibel.

FRITZ!Box 6860 5G

De nieuwe FRITZ!Box 6860 5G maakt thuis supersnel internetten en streamen via 5G mobiele netwerken mogelijk. Deze FRITZ!Box ondersteunt zowel 5G (NSA, SA) als LTE en haalt datasnelheden tot 1,3 gigabit/s. Uitgerust met sterke Mesh Wi-Fi volgens de Wi-Fi 6 standaard kan het ook draadloos data door het hele huis streamen. Dankzij de nieuwe kleine behuizing en de stroomaansluiting via Power over Ethernet is de FRITZ!Box 6860 5G flexibel en gemakkelijk overal in huis aan de muur of bij het raam te plaatsen.

Integreer je Zigbee-lampen en meer

AVM breidt FRITZ! Smart Home uit met draadloze Zigbee-technologie. Naast DECT ULE kunnen nu ook apparaten met Zigbee direct via de FRITZ!Box worden aangesloten. De eerste producten die zowel Zigbee als DECT ondersteunen zijn de FRITZ!Box 5690 Pro, de FRITZ!Box 5690 XGS en de nieuwe FRITZ!Smart Gateway. Deze plug-in gateway combineert DECT en Zigbee in één apparaat. Met name voor de aansturing van verlichting biedt FRITZ! Smart home nieuwe toepassingen. De Zigbee LED-lampen van andere fabrikanten die gebruikers al bezitten kunnen eenvoudig in de FRITZ! Smart Home worden geïntegreerd. Via de Smart Gateway zijn ook bestaande FRITZ!Box-modellen geschikt voor Zigbee.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe FRITZ!-producten moeten later dit jaar verschijnen, maar zijn ten eerste te bewonderen in Barcelona tijdens de MWC. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.