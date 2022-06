Ovation MP 8.3

Zoals u ook min of meer zult verwachten wordt ook de Ovation MP 8.3 mediaspeler weer in die prachtig chique flightcase geleverd. Daarbij is het apparaat visueel bijna het evenbeeld van de bijbehorende A 8.3 geïntegreerde versterker en de uitstraling, behuizing en zelfs de afmetingen zijn dan ook grotendeels identiek. Wel zijn de twee grote draaiknoppen hier vervangen door meerdere identieke kleine druktoetsen. Bedieningsorganen die gelukkig wel weer fraai symmetrisch over het front zijn verdeeld. Links van het eveneens robuuste blauwe display zijn naast de stand-by toets, een vijftal druktoetsen voor de verschillende opties keurig naast elkaar geplaatst, terwijl aan de andere kant van het display een identiek aantal toetsen voor de discbedieningsfuncties zorgdragen. Een helemaal rechts geplaatste wat groter exemplaar zorgt voor het uitwerpen van cd’s. Uitwerpen? Jawel want in plaats van een immer kwetsbare lade, heeft AVM gekozen voor een hoogwaardige van Teac afkomstige speciaal voor AVM vervaardigde versie van hun ‘Pure cd’ slotdrive. Hoewel het gewicht van 11 kilo overeenkomstig lager uitvalt dan de massieve 22 kilo van de geïntegreerde versterker, zijn de afmetingen verder wel volkomen identiek en maakt ook dit apparaat een oer solide indruk. Zoals verwacht voor een high-end

mediaspeler die voor deze test net als bij de versterker weer in de uitvoering met het AVM 803 T-buizencircuit is uitgerust, is met name deze MP 8.3 in staat om zo’n beetje alle formaten en digitale standaards te verwerken die op dit moment op de markt zijn. Dit begint met de AVM X-Stream engine die muziek kan verwerken van Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal, Qobuz, Highres Audio, UPnP, Webradio, Multiroom & Party Sync Mode en HiFi Bluetooth. Qua aansluitingen kan de gebruiker gebruik maken 2x S/PDIF Coax, 2x Optisch, 1x USB B asynchroon (galvanisch gescheiden) en 1x AES/EBU. Behalve de extra mogelijkheid om inkomende signalen door middel van upsampling en downsampling naar eigen behoefte aan te passen, wordt ook hier gebruik gemaakt van hetzelfde 384kHz/32bit en DSD128 (USB) digitale deel zoals dat ook bij de A 8.3 geïntegreerde versterker is toegepast. Last but not least wordt ook dit model weer met de mooi subtiel gestileerde maar wel degelijk zeer massief in aluminium uitgevoerde afstandsbediening uitgerust en is ook hier een venster in de dikke massieve bovenplaat aangebracht om het smetteloze en strak opgebouwde binnenwerk te kunnen bewonderen.