Arlo lanceert Arlo Ultra 2 XL met batterij voor 365 dagen zonder opladen

De Arlo Ultra 2 XL is in de basis precies dezelfde camera als de Arlo Ultra 2. De behuizing is echter een stukje groter om ruimte te maken voor de nieuwe XL-batterij. Dit betekent dat de batterijduur bij deze nieuwe versie is toegenomen tot een volledig jaar. Je hoeft je dus een jaar lang geen zorgen te maken over het opladen, alhoewel dit uiteraard wel afhankelijk is van het gebruik. Ter vergelijking, de reguliere Arlo Ultra 2 gaat zes maanden mee op een enkele lading.

De overige specificaties zijn identiek. Je hebt een slimme beveiligingscamera met een 4k-resolutie met hdr en een brede kijkhoek van 180 graden. Inzoomen kan tot 12x en je hebt premium tweewegaudio, nachtzicht in kleur, slimme meldingen, instelbare activiteitenzones, objectdetectie, video playback tot 30 dagen, een geïntegreerd spotlight en een sirene tot je beschikking. De uitstekende beeld- en geluidskwaliteit, de overdaad aan opties en de razendsnelle notificaties zorgden voor een zeer positief cijfer in onze recensie. De XL-versie biedt dus precies hetzelfde, maar dan met een XL-batterij in een grotere behuizing.

Arlo Ultra 2 XL – Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe camera met grote batterij is per direct beschikbaar bij diverse winkels. Een volledig pakket met hub en twee camera’s kost 739,99 euro. Een losse camera koop je voor 369,99 euro.