Arlo Go 2 is nieuwe mobiele beveiligingscamera via wifi of 4G

De nieuwe Arlo Go 2 neemt veel functies over van de andere camera’s van het merk. Je hebt beelden in 1080p, tweewegcommunicatie, nachtzicht en alle andere bekende functies van slimme camera’s vandaag de dag. Je kunt deze camera natuurlijk gewoon thuis verbinden met je wifi-netwerk, maar dan benut je dit model niet volledig. De kracht zich echt in de flexibiliteit dankzij de mogelijkheid om een simkaart te plaatsen.

Denk aan het beveiligen van je camper terwijl je zelf net in een restaurantje zit te eten of plaats de Arlo Go 2 in je caravan in de stalling. Plaats dit model in je boot, achter op het erf van een boerderij, in een nog verder af te bouwen huis of wat je verder ook maar kunt bedenken. Je bent niet meer afhankelijk van wifi, want dankzij de simkaart kun je nu nog vaker een oogje in het zeil houden. Volgens Arlo kun je op deze manier afgelegen locaties beschermen en met de draadloze installatie werkt de camera overal binnen vijf minuten.

Via een abonnement op Arlo Secure krijg je toegang tot gepersonaliseerde detectie met onderscheid tussen mensen, dieren en voertuigen en 60 dagen cloudopslag. De Arlo Go 2 ondersteunt ook opslag via een micro-sd-kaart. Bij beweging krijg je als gebruiker een notificatie en het is daarnaast handig dat deze camera ook over een geïntegreerde schijnwerper en ingebouwde alarmsirene beschikt.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Arlo Go 2 is verkrijgbaar vanaf 1 juli 2022. De verkoopadviesprijs is 299,99 euro. Binnenkort kun je ook een review van deze flexibele beveiligingscamera verwachten op onze website.