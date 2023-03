Aqara lanceert Smart Video Doorbell G4 met HomeKit en gezichtsherkenning

De Aqara Smart Video Doorbell G4 heeft vergelijkbare functies met Aqara’s Camera Hub G3 en beschikt over AI-gebaseerde gezichtsherkenning. De gezichtsherkenning wordt lokaal op het apparaat uitgevoerd, waarmee je privacy beschermd wordt. De gezichtsherkenning kan gebruikt worden voor automatiseringen in huis. Hierdoor kan je op basis van de gebruiker een aangepaste automatisering instellen. Zo wordt bijvoorbeeld de welkom thuis-scène geactiveerd wanneer de G4 een gezinslid herkent bij thuiskomst. Of wanneer de postbode langskomt activeert de deurbel een vooraf opgenomen bericht. Wanneer de deurbel is verbonden met het Aqara Security systeem kan de G4 een geluid afspelen bij het detecteren van beweging, maar tevens een sirene laten horen bij een inbraak- of noodsituaties in huis.

Naast de werking met het Aqara Home ecosysteem, ondersteunt de G4 deurbel andere populaire smart home-platforms, waaronder Apple HomeKit, Alexa en Google Home. Wat de Doorbell G4 uniek maakt is dat het apparaat de enige slimme batterijgevoede deurbel is met ondersteuning voor Apple HomeKit Secure video en lokale streaming via Alexa en Google Home. Bovendien verwacht Aqara later in 2023 ondersteuning toe te voegen voor de nieuwe Matter standaard. Dit wordt beschikbaar gemaakt via een Over-The-Air update.

De Doorbell G4 is op verschillende manieren te installeren; draadloos en bedraad. Voor de draadloze installatie zijn er 6x AA batterijen nodig, deze worden standaard meegeleverd en gaan ongeveer 4 maanden mee. De deurbel biedt instelbare gevoeligheid, configureerbare bewegingsdetectie en een energiebesparendemodus voor gebruikers die in een gebied wonen met veel verkeer en voorbijgangers. Hiermee wordt de accuduur verlengd. Gebruikers kunnen er tevens voor kiezen om de deurbel aan te sluiten op een AC/DC-transformator voor de 24/7 opname. Bij deze installatie kunnen de batterijen als back-up worden gebruikt. De G4 wordt standaard geleverd met de Indoor Chime. Dit is een gong-repeater en is uitgerust met een 95 dB luidspreker en een USB type-C poort.