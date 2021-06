Apparaatbediening uit het powermenu van Android 12 gehaald

De release van Android 12 gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat we een handige functie in het kader van apparaatbediening gaan verliezen. Die bedieningselementen die nu nog in het powermenu van Android 11 zitten, gaan naar verluidt verdwijnen.

Apparaatbediening in Android 12

Vorig jaar rolde Google een functie uit voor Android 11 waarmee je met één druk op de knop op je smartphone, toegang krijgt tot enkele bedieningselementen voor apparaten in je smarthome. Die functie is er dus nog maar net, eigenlijk, maar nu ziet het ernaar uit dat die ook weer gaat verdwijnen.

In de tweede bèta van Android 12 is te zien dat de apparaatbediening uit de powermenu gehaald is. In plaats daarvan zitten al die functie nu onder een speciale knop die toegevoegd is aan het snelle menu (het menu dat je vanaf het thuisscherm naar beneden trekt).

Agreed. This is the one change I really don’t like so far in Android 12 (the rest is great or I’m ambivalent toward). I use the power menu ALL the time to adjust lights/fans/etc. Killer feature for anyone with tons of smart home devices. https://t.co/yqAIrUypVI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 11, 2021

Voor een paar maanden was het powermenu op Android (waarmee je het toestel in- en uitschakelt), dus een handige tool voor iedereen met allerlei smarthomeapparaten in huis. Maar straks kost het dus wederom een extra stap om tot die toegankelijke apparaatbediening te komen. Dan kun je bijna net zo goed gewoon de Google Home-app gebruiken, mits die een snelkoppeling gekregen heeft, dan.

Enkele gebruikers hebben hierover zelfs een foutrapport bij Google. Echter, het bedrijf staat er niet om bekend om keuzes terug te draaien wanneer blijkt dat veel gebruikers het openbaar ergens mee oneens zijn. Waarschijnlijk gaat dit dus niets opleveren, maar je kunt het allicht proberen.