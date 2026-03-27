Streamingtips #13 – Jo Nesbo’s Harry Hole, Mercy en meer

Mercy (Prime Video)

Wat als je niet meer door de rechter wordt berecht, maar door AI? En wat als AI je anderhalf uur de tijd geeft om je onschuld te bewijzen? In een steeds digitaler wordende wereld zou je bijna denken dat het daarop uit zal draaien, maar wanneer een rechercheur (Chris Pratt) in die stoel moet plaatsnemen, doet hij er alles aan om te bewijzen dat het systeem (Rebecca Ferguson) niet werkt. Een interessante film die zich bijna alleen maar op één plek afspeelt, maar een interessant concept biedt vol twists en turns die je niet altijd ziet aankomen.