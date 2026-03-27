Streamingtips #13 – Jo Nesbo’s Harry Hole, Mercy en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Jo Nesbos Harry Hole (Netflix)
Jo Nesbo is een heel goede schrijver en zijn stijl is enorm spannend. Dat belooft ook Harry Hole te worden, een serie over een hittegolf in Oslo, waarna er zwarte klonten in een appartement verschijnen. Harry is een politierechercheur die net zijn collega heeft verloren en de volgende moord alweer moet oplossen. Dat doet hij samen met de enige andere officier die niet van de zon geniet: Tom Waaler. Met rollen van Tobias Santelmann en Joel Kinnaman.
Something Very Bad is Going to Happen (Netflix)
Je bent verloofd, maar je gaat naar een landgoed van de familie van je verloofde. Het lijkt allemaal een feestje, maar dan krijgt de dame in kwestie last van paranoia door allerlei vreemde gebeurtenissen die plaatsvinden. Of lijken plaats te vinden. Het is drama, het is horror en het is met onder andere Camila Morrono, Jennifer Jason Leigh en Ted Levine, dus dat is genieten. Wel is het een mini-serie, dus na 8 afleveringen is het verhaal rond.
Dark Waters (Videoland)
Dark Waters is een geweldige film met Mark Ruffalo en Anne Hathaway, waardoor je misschien wel wat vertrouwensproblemen krijgt. Het is een waargebeurd verhaal over chemiebedrijven die hun rommel lozen, wat een kettingreactie aan ellende veroorzaakt. Het gevecht van een prestigieuze advocaat tegen de industrie zal uiteindelijk 15 jaar in beslag nemen en zijn tol eisen van alle betrokkenen. Een enorm sterke film met een heel duister randje.
Daredevil: Born Again (Disney+)
Matt Murdock (Charlie Cox) is terug, de advocaat die blind is, maar in zijn avonduren een superheld speelt, heeft het weer zwaar te stellen met de stad New York. Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) zwaait de scepter, maar er komt een ander persoon in Murdocks leven die de boel misschien nog wel veel meer opschudt. Een van de betere superheldenseries om te kijken, die bovendien een geweldige verhuizing van Netflix naar Disney+ heeft gehad. En daarvan zien we in dit tweede seizoen Daredevil op Disney ook nog meer van.
Mike & Nick & Nick & Alice (Disney+)
Liever een film? In de actiecomedy Mike & Nick & Nick & Alice zien we hoe onder andere James Marsden, Elza González en Vince Vaughn in een soort tijdreissituatie terechtkomen, waarin het maar de vraag is of dat allemaal niet veel te gevaarlijk is. Zeker omdat deze mensen zich bezighouden met de criminele onderwereld.
The Madison (SkyShowtime)
De iconische Michelle Pfeiffer en Kurt Russell zijn te zien in The Madison, waarin de familie Clyburn uit New York City verhuist naar Montana om hun leven op te bouwen. Echter moeten ze tegelijkertijd een tragedie zien te verwerken en daar gaat elk familielid weer heel anders mee om. Het is op veel manieren dus enorm wennen aan het cowboyleven én het gewone leven.
Mercy (Prime Video)
Wat als je niet meer door de rechter wordt berecht, maar door AI? En wat als AI je anderhalf uur de tijd geeft om je onschuld te bewijzen? In een steeds digitaler wordende wereld zou je bijna denken dat het daarop uit zal draaien, maar wanneer een rechercheur (Chris Pratt) in die stoel moet plaatsnemen, doet hij er alles aan om te bewijzen dat het systeem (Rebecca Ferguson) niet werkt. Een interessante film die zich bijna alleen maar op één plek afspeelt, maar een interessant concept biedt vol twists en turns die je niet altijd ziet aankomen.
Reacties (0)