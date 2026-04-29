De Apple Mac Studio Max is fameus om diens uitstekende prestaties bij het editen en bewerken van video en foto’s. Na de versie met een dubbele M2 SOCs is er nu de M4 MAX die met name bij snelheid, hoge resoluties, (foto-)grafisch ontwerpen en AI design hoge ogen gooit. Is dit nu de sublieme desktopcomputer voor NLE, grafisch ontwerpen met AI, de digitale doka en muziek componeren? Wij voelden dit Apple model eens duchtig aan de tand.
Waarom een Apple Mac Studio Max aanschaffen? Is dat eigenlijk niet te veel van het goede voor de geëngageerde videomaker, fotograaf, grafisch artiest en muziekcomposer? Het is maar hoe je het bekijkt. Als redactie zeggen wij eerlijk dat een M2 Max-model al meer biedt dan de doorsnee cinematograaf en fotograaf of designer nodig heeft.
Doch wie echt met topsnelheden bij hoge resoluties zoals 6 en 8K wil werken met meerdere tracks in de tijdlijn, 2 tot wel 6 beeldschermen wil inzetten, alles uit AI design en NLE-ondersteuning wil halen, geavanceerde 3D modelling en colour grading ambieert, hoogwaardige soundtracks produceert en Thunderbolt 5 datatransfer nodig heeft krijgt met de Mac Studio M4 Max alles wat het hartje begeert.
Geheel compleet
Een groot voordeel bij de Mac Studio Max is dat deze compacte desktop al helemaal compleet is voor NLE, grafisch design, hoogwaardige fotobewerking, muziek componeren en ook software ontwerpen. Alle componenten voor centrale rekenkracht, (video-)grafische bewerking, 3D grafisch design en audio-editing zitten er al in. Het besturingssysteem Mac OS voorziet in fraaie intuïtieve schermen, gebruikersinterfaces vlekkeloze werkstromen, tal van apps en vijf Thunderbolt poorten. Het gelikt ontworpen computerkastje neemt relatief weinig plaats in bij de eigen studio. Desgewenst met een compact viewerscherm ook on the road inzetbaar. Niet meegeleverd worden het keyboard en de muis. Wij raden in deze een draadloos Apple toetsenbord en als veelzijdige muis een Logitech MX Master S3 aan. Als monitor minimaal een 27 inch HIRES model en liefst ook twee stuks beeldschermen.
De basis software voor AV editing staat er al op. Voor video iMovie en muziek Garageband. Voor de gevorderde gebruiker verdienden aanbeveling bij NLE: Blackmagic Design Davinci Resolve Studio 20, Apple Final Cut Pro X of Adobe Premiere Pro. Bij audio Apple Logic.
De Apple M4 SOC
Het Apple Silicon heeft inmiddels generatie M4 bereikt. System On en Chip modules (SOCs) met geïntegreerde processor- en grafische kernen plus bijbehorend RAM-systeemgeheugen en elektronische IO-ondersteuning. Zoals de huidige tijd voorschrijft zijn deze M4-chips helemaal geoptimaliseerd voor AI. Dit zowel generatief grafisch, NLE-ondersteuning, en tekst naar script of tijdlijn, als de grote taalmodellen (LMM’s).
Bij de snelheid en prestatie van de M4 SOCs draait alles om het aantal beschikbare rekenkernen. Dat zijn er bij de standaard M4 Max-configuratie 14 cores voor de CPU (centrale rekenprocessor) en 32 voor de GPU (grafische processor). Hieraan ontleent het Mac Studio M4 Max-systeem zijn tot voor kort ongekende rekenkracht. Wie er nog meer wenst kan terecht bij de M3 Ultra met 16 cores voor de CPU en 48 voor de GPU. Deze configuratie presteert echter minder bij AI. In de praktijk lopen 6-8K en ongecomprimeerde ProRes videostromen als een tierelier. Realtime en meerdere tracks in de tijdlijn.
Uitvoering
De standaard en voordeligste uitvoering van de Apple Mac Studio M4 Max is de al genoemde met 14 CPU cores en 32 GPU cores en een voor de opslag een 512 GB SSD. Wij raden daarbij een upgrade tot 1 GB SSD aan. Anders kom je bij video al gauw tekort bij de opslagcapaciteit. Het systeem-RAM is 36 GB groot. Prima geschikt voor de meest gangbare toepassingen. Meer kernen en geheugen zijn tegen een stevige meerprijs mogelijk. Alleen interessant voor de echt zware gebruiker. N.B.: Bij Apple kan je het systeem intern later niet zelf verder uitbreiden!
Er is geen gebrek bij de aansluitingen. Het gaat om 4x Thunderbolt 5/USB 4, 2x USB-A, HDMI, 10 G Ethernet, 3,5 mm audio, SDXC-kaartslot (afhankelijk van configuratie). De meeste aansluitingen zitten aan de achterzijde. Op het frontje vindt je twee USB/Thunderbolt connectoren en de sleuf voor een SDXC-kaart. Wat jammer is dat ook de 3.5 mm jack voor audio en hoofdtelefoon aan de achterkant zit. Minder toegankelijk. Het interne luidsprekertje blijft behelpen. In de praktijk zal je deze Mac Studio echter aansluiten op een versterker. Studioboxen of een beeldscherm met ingebouwde speakers. Draadloos gebruikt Wifi 6E en Bluetooth 5.3. De afmetingen van deze minidesktop bedragen 19,7 cm x 19,7 cm x 9,5 cm. Het gewicht is circa 2,8 kg. De koeling is zowel krachtig en efficiënt als vrij geruisloos.
Video en foto CODECs
De Mac Studio is uitgerust met een geavanceerde Media Engine voor hardware-versnelde videobewerking en encoding/decoding. Dat scheelt een flinke slok op een borrel bij de afhandeling van de video- en fotoprocessing ten opzichte van softwarematig. Bij de CODECs H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW met hardware-acceleratie. Aan boord zijn een video decoding-engine, twee video encoding-engines, twee ProRes encoding- en decoding-engines plus AV1 decoderen. De neural engine omvat 16 kernen.
In de praktijk scoort de Mac Studio Pro M4 Max in de hoogste snelheidsklasse van video rendering en realtime bewerken. Lang wachten of even een kopje koffie pakken behoort bij grote of complexe opdrachten nu tot het verleden.
Conclusie
De Apple Mac Studio M4 Max speelt al vanaf de basisversie in de hoogste snelheidsregionen voor video- en foto-editing. Geen andere computer presteert dit in deze prijsklasse. Met upgraden haal je nog veel meer uit het systeem waarbij het zeker de vraag is of dat allemaal nodig is voor de doorsnee cinemato/fotograaf. Niettemin zullen grafisch designers en top cinematografen daar veel profijt van hebben. Voor de gewone AV-stervelingen is deze Apple computer met de standaarduitvoering in de praktijk echt meer dan genoeg. Bovendien nog best betaalbaar.
Wat de kunstmatige intelligentie betreft hangen de prestaties sterk af van de mogelijkheden en toegepaste algoritmen van de gedraaide AI ondersteunde software. Of de Apple Mac Studio M4 Max dat allemaal kan mag je gerust op vertrouwen.
Prijzen & Info
Apple Mac Studio M4 Max Basisversie 1TB SSD € 2.529,-
