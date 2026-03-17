POCO komt met nieuwe X8 Pro series smartphones

POCO heeft vandaag de POCO X8 Pro Max en POCO X8 Pro. Deze toestellen vallen onder de nieuwe X Pro series. Deze lijn combineert krachtige prestaties, een lange batterijduur en een premium design met een indrukwekkende gebruikerservaring. Naast een krachtige chipset zorgen slimme functies (zoals WildBoost Optimization) voor een premium game ervaring. Zowel de X8 Pro Max als de X8 Pro zijn beide voorzien van een slim koelsysteem, zodat ze blijven presteren tijdens zware belasting. De POCO X8 Pro Series staat voor een minimalistisch en hoogwaardig ontwerp, gecombineerd met innovatieve functies. Met een metalen frame en een achterkant van glasvezel biedt de POCO X8 Pro Max een premium gevoel in de hand, terwijl het tegelijkertijd ruimte biedt voor een groot scherm. De POCO X8 Pro valt op door zijn ultradunne bezels en hoge scherm-tot-bodyverhouding, wat zorgt voor een compacte en draagbare behuizing. Dankzij Xiaomi HyperOS 3 biedt de POCO X8 Pro Series een intelligente, responsieve en sterk verbonden gebruikerservaring voor dagelijks gebruik.

Specs X8 Pro Max

Display: 6.83 inch 120 Hz AMOLED.

Chipset: Dimensity 9500s.

Camera: 50MP hoofd, 8MP ultragroothoek, 20MP selfiecamera.

Geheugen: 12 GB LPDDR5X.

Opslag: 256 GB of 512 GB UFS 4.1.

Accu: 8500 mAh met 100W HyperCharge en 27W reverse charging.

Connectiviteit: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0.

IP66/IP68 stof – en waterdicht.

Specs X8 Pro

Display: 6.59 inch 120 Hz AMOLED.

Chipset: Dimensity 8500-Ultra.

Camera: 50MP hoofd, 8MP ultragroothoek, 20MP selfiecamera.

Geheugen: 8 of 12 GB LPDDR5X.

Opslag: 256 GB of 512 GB UFS 4.1.

Accu: 6500 mAh met 100W HyperCharge en 27W reverse charging.

Connectiviteit: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0.

IP68 stof – en waterdicht.

Prijzen en beschikbaarheid

De POCO X8 Pro Max is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en blauw. Het toestel is verkrijgbaar in twee varianten: 12 GB + 256 GB en 12 GB + 512 GB vanaf €529,90.

De POCO X8 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en mintgroen. De telefoon is verkrijgbaar in drie varianten: 8GB+256GB, 8GB+512GB en 12GB+512GB vanaf €399,90.