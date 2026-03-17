Nieuws Mobile Smartphones

POCO komt met nieuwe X8 Pro series smartphones

17 maart 2026 2 Minuten 0 Reacties
x8pro_header

De nieuwe X Pro series combineert krachtige prestaties, een lange batterijduur en een premium design.

Poco X8 Pro Poco Poco X8 Pro Max

POCO heeft vandaag de POCO X8 Pro Max en POCO X8 Pro. Deze toestellen vallen onder de nieuwe X Pro series. Deze lijn combineert krachtige prestaties, een lange batterijduur en een premium design met een indrukwekkende gebruikerservaring.  Naast een krachtige chipset zorgen slimme functies (zoals WildBoost Optimization) voor een premium game ervaring. Zowel de X8 Pro Max als de X8 Pro zijn beide voorzien van een slim koelsysteem, zodat ze blijven presteren tijdens zware belasting. De POCO X8 Pro Series staat voor een minimalistisch en hoogwaardig ontwerp, gecombineerd met innovatieve functies. Met een metalen frame en een achterkant van glasvezel biedt de POCO X8 Pro Max een premium gevoel in de hand, terwijl het tegelijkertijd ruimte biedt voor een groot scherm. De POCO X8 Pro valt op door zijn ultradunne bezels en hoge scherm-tot-bodyverhouding, wat zorgt voor een compacte en draagbare behuizing. Dankzij Xiaomi HyperOS 3 biedt de POCO X8 Pro Series een intelligente, responsieve en sterk verbonden gebruikerservaring voor dagelijks gebruik.

Specs X8 Pro Max

  • Display: 6.83 inch 120 Hz AMOLED.
  • Chipset: Dimensity 9500s.
  • Camera: 50MP hoofd, 8MP ultragroothoek, 20MP selfiecamera.
  • Geheugen: 12 GB LPDDR5X.
  • Opslag: 256 GB of 512 GB UFS 4.1.
  • Accu: 8500 mAh met 100W HyperCharge en 27W reverse charging.
  • Connectiviteit: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0.
  • IP66/IP68 stof – en waterdicht.

Specs X8 Pro

  • Display: 6.59 inch 120 Hz AMOLED.
  • Chipset: Dimensity 8500-Ultra.
  • Camera: 50MP hoofd, 8MP ultragroothoek, 20MP selfiecamera.
  • Geheugen: 8 of 12 GB LPDDR5X.
  • Opslag: 256 GB of 512 GB UFS 4.1.
  • Accu: 6500 mAh met 100W HyperCharge en 27W reverse charging.
  • Connectiviteit: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0.
  • IP68 stof – en waterdicht.

Prijzen en beschikbaarheid

De POCO X8 Pro Max is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en blauw. Het toestel is verkrijgbaar in twee varianten: 12 GB + 256 GB en 12 GB + 512 GB vanaf €529,90.
De POCO X8 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en mintgroen. De telefoon is verkrijgbaar in drie varianten: 8GB+256GB, 8GB+512GB en 12GB+512GB vanaf €399,90.

 

Reacties (0)

Lees meer

Arlo Early Warning System Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 04 september 2025

Arlo Secure krijgt AI-gedreven Early Warning System

04 september 2025
Panasonic HC-X1600_27 Create
Digital Movie Reviews Create Filmcamera's 03 december 2025

Review: Panasonic HC-X1600 – 4K Camcorder voor de regisseur

03 december 2025
Panasonic-55Z90B-lifestyle Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 26 februari 2026

Panasonic 2026: Strategische verschuivingen en een toegankelijkere OLED-instap

26 februari 2026
Indevolt PowerFlex 2000
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 10 december 2025

Indevolt PowerFlex 2000: de plug en play batterij voor je slimme woning (ADV)

10 december 2025
FWD 113 1
FWD Magazine 13 februari 2026

FWD Magazine #113: VU-meters in de kijker

13 februari 2026
iRobot Suite of Innovative ROOMBA Floor Cleaning Robots Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 15 december 2025

Robotstofzuigermaker iRobot is failliet en komt in Chinese handen

15 december 2025
Klipsch Fives II Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 08 januari 2026

Klipsch introduceert nieuwe generatie actieve luidsprekers op CES 2026

08 januari 2026
whatsapp-unsplash Mobile
Nieuws Mobile Apps 24 september 2025

WhatsApp neemt vervelende taak uit handen met nieuwe functie

24 september 2025