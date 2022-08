Vraag aan de Chromecast Voice Remote of een andere speaker of smartphone met Google Assistant om ‘Hey Google, laat [cameranaam] zien op [naam Chromecast-apparaat] en je krijgt de liveview van je Nest Cam of je Nest Doorbell te zien op je televisie. Dit was een veelgevraagde functie vanuit de Google Community en het lijkt erop alsof Google het eindelijk beschikbaar heeft gesteld. De functie was namelijk al beschikbaar voor de oude versies van de Nest Cam en de Nest Hello, sinds 2017 zelfs al, maar nu ook voor de 2021-versies van de Nest Cam en de Nest Doorbell.

Alhoewel het zou moeten werken met alle varianten van de Nest Cam en de Nest Doorbell volgens het officiële bericht, zegt Google in Nederland nog wat anders op de supportpagina. Voorlopig zou het enkel nog moeten werken met de bedrade varianten van de Nest Cam en de Nest Doorbell die bedraad is aangesloten. Het is dus even afwachten of en wanneer het precies werkt. De nieuwe functie zou deze week uitgerold moeten worden.

Liveview op je Chromecast met Google TV

Hier in huis is helaas geen Chromecast met Google TV te vinden. De combinatie Google Nest Cam en Chromecast Ultra werkte in ieder geval op dit moment niet. Je hebt dus echt een Chromecast met Google TV nodig. Of de batterijversies van de Nest Cam en Nest Doorbell al werken hebben we helaas dus niet kunnen proberen. Laat ons weten in de reacties of de mogelijkheid al werkt voor jouw camera’s!