Nieuws Beeld Projectors

Compacte Elfin Flip Plus projector met Google TV aangekondigd

24 maart 2026
elfin_header

De Elfin Flip Plus projector biedt een compact ontwerp en een verbeterde kleurweergave dan zijn voorganger.

projector elfin Xgimi flip plus Google TV

Het Chinese bedrijf XGIMI, gespecialiseerd in projectoren voor thuisbioscopen, heeft de Elfin Flip Plus aangekondigd. Dit is de opvolger van de Elfin Flip. Ten opzicht van zijn voorganger biedt de Elvin Flip Plus hetzelfde compacte boekformaat-ontwerp (1.1 kg gewicht), maar nu met Google TV. Daarnaast is de Flip Plus 25% helderder (door 500 ISO lumens), levert hij een betere kleurweergave (contrastratio van 4000:1 en 121% Rec.709 Color Gamut) en beschikt hij over verbeterde automatische beeldaanpassing. Qua connectiviteit biedt hij diverse opties, zoals Bluetooth 5.1, WiFi 5, HDMI-poort en usb poort. Toegang tot meer dan 5000 apps, waaronder Netflix, YouTube en Prime Video is verzekerd dankzij Google TV. Op het gebied van audio beschikt hij over twee ingebouwde 3W-speakers met Dolby Audio. Dankzij het ingebouwde 150 graden kantelbare statief is kijken vanuit elke hoek mogelijk. XGIMI’s ISA (Intelligent Screen Adaption)-technologie past het beeld automatisch aan dankzij slimme functies als: Uninterrupted Auto Keystone Correction, Uninterrupted Auto Focus en Intelligent Eye Protection.

Prijzen en beschikbaarheid

De Elfin Flip Plus heeft een adviesprijs van € 449,00 en wordt geleverd met een Bluetooth afstandsbediening.

 

Reacties (0)

Lees meer

Homey Pro Mini 2 Smarthome
Nieuws Smarthome Bediening 12 maart 2026

Homey opent ecosysteem voor Python-ontwikkelaars

12 maart 2026
Olympische Winterspelen Entertainment
Achtergrond Tips en advies Entertainment Streamingdiensten 04 februari 2026

Zo kijk je de Olympische Winterspelen van Milaan

04 februari 2026
NAD M66 BluOS-1 Audio
Nieuws Audio Algemeen 04 september 2025

BluOS voegt ondersteuning voor Qobuz Connect toe

04 september 2025
6. Capella Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 28 oktober 2025

Nieuwe techniek en kleuren bij actieve Triangle Capella 2

28 oktober 2025
Marstek Venus E 3.0 Smarthome
Reviews Smarthome Energie 01 februari 2026

Review: Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij – Compacter en net zo slim

01 februari 2026
Hisense CES 2026 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 06 januari 2026

Hisense introduceert multi-primaire kleurtechnologie voor lcd en micro-led

06 januari 2026
rode-wireless-micro-colours-campaign-orange Create
Nieuws Create Accessoires 08 oktober 2025

RØDE onthult nieuwe look voor de Wireless Micro: nu ook in kleur

08 oktober 2025
Loewe leo 3 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 23 september 2025

Loewe lanceert Loewe leo: een nieuwe over-ear hoofdtelefoon

23 september 2025