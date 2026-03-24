Compacte Elfin Flip Plus projector met Google TV aangekondigd

Het Chinese bedrijf XGIMI, gespecialiseerd in projectoren voor thuisbioscopen, heeft de Elfin Flip Plus aangekondigd. Dit is de opvolger van de Elfin Flip. Ten opzicht van zijn voorganger biedt de Elvin Flip Plus hetzelfde compacte boekformaat-ontwerp (1.1 kg gewicht), maar nu met Google TV. Daarnaast is de Flip Plus 25% helderder (door 500 ISO lumens), levert hij een betere kleurweergave (contrastratio van 4000:1 en 121% Rec.709 Color Gamut) en beschikt hij over verbeterde automatische beeldaanpassing. Qua connectiviteit biedt hij diverse opties, zoals Bluetooth 5.1, WiFi 5, HDMI-poort en usb poort. Toegang tot meer dan 5000 apps, waaronder Netflix, YouTube en Prime Video is verzekerd dankzij Google TV. Op het gebied van audio beschikt hij over twee ingebouwde 3W-speakers met Dolby Audio. Dankzij het ingebouwde 150 graden kantelbare statief is kijken vanuit elke hoek mogelijk. XGIMI’s ISA (Intelligent Screen Adaption)-technologie past het beeld automatisch aan dankzij slimme functies als: Uninterrupted Auto Keystone Correction, Uninterrupted Auto Focus en Intelligent Eye Protection.

Prijzen en beschikbaarheid

De Elfin Flip Plus heeft een adviesprijs van € 449,00 en wordt geleverd met een Bluetooth afstandsbediening.