Amazon kondigt volgende week nieuwe producten aan

Het techseizoen is weer van start gegaan. Na de zomer komen nagenoeg alle grote fabrikanten op het gebied van consumentenelektronica met hun nieuwste producten. Nadat vorige week Apple al van zich liet horen en het vandaag de beurt is aan Microsoft, komt Amazon volgende week met nieuwe hardware.

Amazon heeft de internationale pers een uitnodiging verstuurd voor een launch evenement dat volgende week plaatsvindt. Tijdens het evenement, dat helaas niet via een livestream te bekijken is, wordt nieuwe hardware aangekondigd. Wat we precies kunnen verwachten is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat veel producten vernieuwd worden.

Het evenement van Amazon wordt waarschijnlijk aangegrepen om nieuwe Echo-apparaten aan te kondigen, plus andere apparaten die compatibel zijn met de Alexa-spraakassistent. Vorig jaar introduceerde Amazon een nieuw design voor de Echo-speakers en het Amazon Luna platform voor cloudgaming. Daarnaast krijgen we waarschijnlijk nieuwe producten van Ring te zien. Het merk valt tegenwoordig onder Amazon.

Het evenement vindt volgende week dinsdag plaats om zes uur ’s avonds Nederlandse tijd.