Amazon introduceert goedkope thermostaat: Amazon Smart Thermostat

Nest moet op zijn tellen passen, want Amazon komt met Amazon Smart Thermostat. Het gigabedrijf heeft diverse nieuwe gadgets aangekondigd tijdens zijn jaarlijkse gadgetevenement. Eén ervan is de door Alexa ondersteunde slimme thermostaat.

Het voordeel aan deze slimme thermostaat is dat hij kan detecteren wanneer je thuiskomt. Hierop zal hij vooraf ingestelde voorkeuren opstarten zodat je huis in de winter lekker warm is als je thuis bent. Op zich is dat niet nieuw voor slimme thermostaten, want Nest kan dit ook. Wat Amazon Smart Thermostat wel als unieke mogelijkheid heeft, dat is de verregaande samenwerking met de kunstmatige intelligentie van Alexa. Je kunt de thermostaat dan ook laten meedoen in routines van Alexa.

Amazon Smart Thermostat

Toch is die Alexa-optie niet het enige wat deze smarthome-gadget anders maakt dan de rest. Dat is namelijk de prijs: deze thermostaat kost 59,99 dollar (ongeveer 50 euro). Dat is een aanzienlijk lager bedrag dan de Nest, die 199 euro kost in Nederland (al is er in de Verenigde Staten wel een goedkopere variant van 130 dollar). Wat Amazons thermostaat precies in Nederland kost is nog onbekend: of hij hier überhaupt verschijnt is nog niet aangekondigd.

De thermostaat kan werken met de meeste standaard 24 volt HVAC-systemen. Amazon is niet zelf een fabriek begonnen om de slimme gadgets te ontwikkelen. Het werkt samen met Resideo, die bekend zijn van Honeywell-thermostaten. Of het nog meer producten wil gaan ontwikkelen om de oorlog met Nest te voeren, dat is nog onbekend. De andere producten die het tijdens zijn showcase toonde waren onder andere een huisassistent genaamd Astro en een drone-Ring-camera.

Verschijningsdatum

Amerikanen kunnen het apparaat ook veel goedkoper krijgen, namelijk in combinatie met diensten van CV-ketelbedrijven of energiebedrijven. Hij zou dan zelfs maar 10 dollar kosten. Duurder uitvallen kan echter ook: wil je er ook nog een adapterkit bij, dan ben je 15 dollar extra kwijt (74,99 dollar in totaal). De Amazon Smart Thermostat verschijnt op 4 november.