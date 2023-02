8K-versie van Philips Hue HDMI Sync Box duikt op

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat Signify de Philips Hue HDMI Sync Box op de markt bracht. Hiermee is het mogelijk om je Philips Hue-verlichting te koppelen aan wat er op je televisie gebeurt. Wel met de beperking dat het beeld via de box moet lopen, waardoor bijvoorbeeld apps op de televisie zelf niet werken. De huidige versie van de box ondersteunt de 4K-resolutie, Dolby Vision en HDR10+.

Op Amazon is inmiddels een – zo lijkt het – nieuwe versie van de Philips Hue HDMI Sync Box opgedoken. De omschrijving meldt niets nieuws, maar uit de afbeeldingen kunnen we opmaken dat de box nu ook de 8K-resolutie ondersteunt. Daarnaast is het design iets gewijzigd, met een rand bovenop het apparaat. Opvallend is ook de aanpassing aan de voedingsadapter. De adapter van de 4K-versie was namelijk voorzien van drie aansluitingen, zodat er naast de box ook twee Hue-lampen aangesloten konden worden. De nieuwe variant heeft slechts één aansluiting.

Verder details zijn niet bekend en Signify zelf heeft de nieuwe Philips Hue HDMI Sync Box ook nog niet officieel aangekondigd of bevestigd.