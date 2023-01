Xiaomi lanceert budgettoestel Redmi 12C met 50-megapixelcamera

Ondanks dat Xiaomi al bekendstaat om de goede prijs-kwaliteitverhouding, is de Redmi-serie van Xiaomi echt de budgetserie van de Chinese fabrikant. Hiermee wil het bedrijf zoveel mogelijk smartphone bieden voor een zo laag mogelijke prijs. De Xiaomi Redmi 12C komt met een Helio G85 van MediaTek aan boord met 4 GB of 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een groot lcd-scherm van 6,71-inch met een resolutie van 1.650 bij 720 pixels.

Veel toestel voor weinig geld

Het toestel komt met een grote batterij aan boord van 5.000 mAh. Samen met het lcd-scherm zou je hier toch zeker twee dagen zonder opladen mee moeten kunnen doen. Over dat opladen gesproken, dat gaat met 10W wel vrij traag. Foto’s maken kan met de 50-megapixelcamera aan de achterzijde. Ook kan je filmen in 1080p met 30 beeldjes per seconde. Verdere specificaties over de camera ontbreken. De Xiaomi Redmi 12C is namelijk in eerste instantie in China aangekondigd (via de Chinese website van Xiaomi). Over Nederland is op dit moment nog niets bekend. Xiaomi kennende zal het toestel ook naar Europa toe komen. Diverse toestellen uit de betaalbare Redmi-serie zijn hier ook te koop. De Xiaomi Redmi 12C gaat voor 699 Yuan in China over de toonbank. Omgerekend naar euro’s is dat nog geen 100 euro. Reken maar op iets hogere prijzen wanneer het toestel naar ons land komt.

