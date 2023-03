Xiaomi onthult de nieuwe smartphonelijn Redmi Note 12

Xiaomi heeft gisteren de nieuwe Redmi Note 12-serie onthuld. De reeks bestaat uit drie telefoons: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G en Redmi Note 12 (in 4G- en 5G-variant). Het nieuwe toestel is beter qua batterij en oplaadsnelheid, naast dat de instapprijs enorm laag is.

Redmi Note 12 is eerder al uitgekomen in China en de Pro-variant was ook al verkrijgbaar via sommige Nederlandse webwinkels. Echter is de reeks nu officieel uit in ons land, als opvolger van de Redmi Note 11. Het paradepaardje van de reeks is Redmi Note 12 Pro+ 5G: het is nogal een mondvol, maar hij heeft ook veel mogelijkheden. Het toestel is voorzien van Dolby Vision en Dolby Atmos. Het AMOLED-scherm is 6,67 inch (wat geldt voor alle toestellen) en ververst op 120 Hz. Xiaomi (het merk achter Redmi) zet hoog in op dat scherm. Zo is het een ‘flow’-scherm wat betekent dat het zodanig is gevormd dat er dunne randen mogelijk zijn en er toch nog veel stevigheid wordt geboden.

Redmi Note 12

De smartphone is voorzien van een MediaTek Dimensity 1080-chipset en hij biedt 5G-connectiviteit. Qua camera’s komt hij goed beslagen ten ijs met een 200 megapixel-hoofdcamera (Sony IMX766) met OIS. Hij is aan de achterzijde voorzien van drie camera’s, want er is ook een groothoek- en een macrocamera aanwezig. Opladen is op 120 watt en de smartphones worden geleverd met een oplader in de doos.

Redmi Note 12 Pro is bijna hetzelfde als de plus-variant. Het verschil zit hem onder andere in de hoofdcamera en de beschikbare kleuren. Redmi Note 12 heeft meer veranderingen. Die is er in een 4G-versie en een 5G-versie. De processor in dit toestel is anders: het is een Snapdragon 4 Gen 1. Opladen gaat ook wat minder snel: namelijk op 33 Watt. De behuizing is van Corning Gorilla Glass 3 (bij de andere toestellen is dat 5). Het scherm is Verder heeft Redmi Note 12 verrassend veel overeenkomsten met de andere toestellen.

Prijs en beschikbaarheid

Redmi Note 12 is nu verkrijgbaar in de Mi-shop en dit zijn de adviesprijzen:

Redmi Note 12 Pro+ 5G, vanaf 499 euro

Redmi Note 12 Pro 5G, vanaf 399 euro

Redmi Note 12 5G, vanaf 299 euro

Redmi Note 12, vanaf 249 euro